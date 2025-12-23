Seimas baigia rudens sesiją

Parlamentarai turėtų apsispręsti, ar pritaria Nidos Grunskienės skyrimui generaline prokurore antrai kadencijai.
Tokį siūlymą parlamentui yra pateikęs prezidentas Gitanas Nausėda.
Pagal Konstituciją, generalinį prokurorą skiria ir atleidžia prezidentas Seimo pritarimu.
Taip pat ketinama balsuoti dėl socialdemokratės Nerijos Stasiulienės skyrimo Seimo kontroliere.
Plenarinio posėdžio darbotvarkėje numatyta priimti Seimo rezoliuciją, kurioje iš Baltarusijos leidžiami kontrabandą gabenantys oro balionai vadinami hibridine ataka.
Ketinama priimti ir Žvalgybos bei lydinčiųjų įstatymų pataisas, kuriomis plečiamos žvalgybos pareigūnų galios – jie galės įsigyti ir naudoti sprogmenis, slapta gauti pirštų atspaudus, balso, kvapo ir kitus pavyzdžius, kurį laiką be teismo leidimo sekti asmenis.
Nustatoma ir nauja funkcija žvalgybos tarnyboms – ne tik prognozuoti ir nustatyti išorės rizikos veiksnius, pavojus, grėsmes, kaip yra dabar, bet ir juos šalinti.
Antradienį Seimas dar turėtų priimti nutarimą, kuriuo Valstybės kontrolei būtų pavesta iki 2026 metų birželio 16 dienos atlikti 2021–2025 metų krašto apsaugos sistemai skirtų lėšų prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti valstybinį auditą.
Dar parlamentas balsuos, ar priimti Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo pataisas, kurios leistų kitų metų valdžios sektoriaus išlaidas didinti ne daugiau kaip 5,2 proc., Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisas, kurios didintų išmokas vienišiems tėvams, didintų paramos prieinamumą pažeidžiamiems gyventojams.
Pagal Konstituciją Seimo rudens sesija prasideda rugsėjo 10 dieną ir baigiasi gruodžio 23 dieną. Į pavasario sesiją parlamentarai rinksis kitų metų kovo 10 dieną.
Laikotarpiu, kai sesijos nevyksta, gali būti šaukiamos neeilinės Seimo sesijos.
