Šaukiamas neeilinis Vyriausybės posėdis

Tai BNS patvirtino premjero atstovas Gedas Salyga.
Kaip pranešė Vyriausybės kanceliarija, Prancūzijai priėmus Lietuvos pasiūlytą pagalbą, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai šeštadienį išvyks padėti gesinti didelius miškų gaisrus Pietų Prancūzijoje.
Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai į Prancūziją bus siunčiami per Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmą.
Sprendimą dėl pagalbos suteikimo Vyriausybė priims neeiliniame nuotoliniame posėdyje 13.30 val.
„Lietuva turi kompetencijas ir patirtį, kuriomis galime prisidėti suvaldant ekstremalias situacijas ir padėti šalims partnerėms ten, kur reikia apsaugoti žmones ir aplinką. Ištikus nelaimėms galime tikėtis solidarumo tik tuomet, kai patys esame solidarūs. Tai dar vienas pavyzdys, kai Lietuva reaguoja greitai ir kuo galėdama prisideda prie tarptautinės pagalbos nelaimės ištiktoms šalims ir regionams“, – pranešime cituojamas Mindaugas Sinkevičius.
Į Prancūziją vyks 40 Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų – valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu bus išsiųstos devynios specializuotos transporto priemonės, tarp jų – penki gaisriniai automobiliai.
Į Prancūziją komanda vyks antžeminiu transportu, kartu bus gabenama visa miškų gaisrų gesinimui reikalinga technika, įranga, ryšio priemonės, asmeninės apsaugos priemonės, stovyklavimo įranga ir kitas savarankiškam darbui bei gyvenimui operacijos vietoje būtinas aprūpinimas.
Planuojama, kad kelionė truks apie tris paras.
Atvykusius Lietuvos ugniagesius gelbėtojus pasitiks Prancūzijos civilinės saugos institucijų atstovai. Komanda bus nukreipta į dislokacijos vietą, kur dalis kurs stovyklą, likusieji – iškart vyks į paskirtą miškų gaisrų gesinimo vietą ir vykdys jai pavestas užduotis.
„Lietuvos komanda Prancūzijoje dirbs tiek, kiek reikės ir kiek jos pajėgumai bus reikalingi gaisrų gesinimo operacijai. Konkretų užduočių pobūdį, dislokavimo vietą ir operacijos trukmę nustatys Prancūzijos atsakingos institucijos, atsižvelgdamos į besikeičiančią situaciją“, – rašoma pranešime.
Civilinės saugos tarptautinės pagalbos teikimą koordinuoja Nacionalinis krizių valdymo centras.
„Solidarumas ir tarpusavio pagalba yra Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmo pagrindas. Lietuva yra pasirengusi padėti miško gaisrų niokojamai Prancūzijai. Šiandien, kai daugelyje Europos regionų dažnėja ir stiprėja ekstremalūs gamtos reiškiniai, tik veikdami kartu galime greitai ir veiksmingai reaguoti į kylančius pavojus ir iššūkius“, – teigia vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
Kaip rašė BNS, nuo metų pradžios Prancūzijoje per miškų gaisrus išdegė apie 115 tūkst. hektarų.
Pasak Prancūzijos vidaus reikalų ministro Laurent'o Nunezo (Lorano Nunjeso), Prancūzija šiuo metu kasdien kovoja su 30–40 miškų gaisrų.
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