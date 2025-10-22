Šakalienė: prieš mėnesį dar turėjau vilties

„Atsistatydinimo pareiškimas išsiųstas šįryt 10val.“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė D. Šakalienė.
„Dar prieš mėnesį turėjau vilties, kad galėsime dirbti su premjere, bet, deja, negalime. Nes turime skirtingą principinį supratimą, kaip stiprinti gynybą. Esu įsitikinusi, kad kiekviena institucija šioje grėsmės akivaizdoje turi surasti resursų, kaip stiprinti savo sritį gynybos kontekste, tuo tarpu premjerės matymu tai turi būti daroma iš KAM biudžeto lėšų“, – akcentavo ji.
Savo ruožtu ministrė dėkojo komandai ir pripažįsta, kad darbas su ja – „ne silpniems“.
„Šiuo metu mes turime labai stiprią komandą Krašto apsaugos ministerijoje. Stiprūs kompetencijomis ir vertybėmis Lietuvos patriotai. Man garbė buvo dirbti tokioje komandoje“, – dėstė D. Šakalienė.
„Pripažįstu, darbas kartu su manimi buvo ne silpniems. Esu be galo dėkinga KAM, GRA (Gynybos resursų agentūra – ELTA), IVA (Infrastruktūros valdymo agentūra – ELTA) ir kitiems kolektyvams ir, žinoma, Lietuvos kariuomenei. Būkit drąsūs ne tik biurokratiniuose sprendimuose, bet ir politiniuose“, – pabrėžė ji.
Įraše ministrė kartoja, kad iš pradžių gynybai numatytas finansavimas nesiekė Valstybės gynimo taryboje (VGT) numatytų 5 proc. ir pasidalino tai įrodančiais dokumentais.
Be to, politikė kritikavo premjerės sprendimą gynybos pramonės klausimą perduoti Ekonomikos ir inovacijų bei Finansų ministerijoms.
„Gynybos ir saugumo pramonė negali būti perduota iš Krašto apsaugos ministerijos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir/ar Finansų ministerijai“, – aiškino D. Šakalienė.
„Turime ne skaldyti, bet sutelkti institucijas veikti kartu: resursus, investavimo kompetencijas ir gynybos poreikių vertinimą“, – akcentavo ji.
Tuo metu reaguodama į viešai užduodamus klausimus apie ministerijoje vykusį neoficialų susitikimą, D. Šakalienė ragina nepamiršti žodžio laisvės principų.
„(...) jei suklysta darbuotojai – atsako vadovas, jei jums to reikia – bauskite ministrą, aš esu pasirengusi. Krašto apsaugos sistemos žmonės gynė gynybos biudžetą, todėl jais didžiuojuosi. Demokratijos nėra ir nebus be sąžinės, minties ir žodžio laisvės bei tarpusavio pagarbos“, – pabrėžė socialdemokratė.
Trečiadienį premjerė Inga Ruginienė pateikė prezidentui D. Šakalienės atleidimo prašymą.
Kilus įtampoms su premjere, antradienį krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė pranešė ketinanti atsistatydinti iš pareigų. Antradienio popietę D. Šakalienė susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda. Šis, kaip tuomet informavo šalies vadovo patarėjas D. Matulionis, paprašė ministrės kol kas dar neteikti atsistatydinimo prašymo.
Kivirčai tarp Vyriausybės narių kilo po to, kai praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais. Jo metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos biudžetas bus mažesnis, nei yra iš tikrųjų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)