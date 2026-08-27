Rusijos atstovui Lietuvoje pareikštas griežtas protestas

Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikta griežto protesto nota dėl Rusijos ginkluotųjų pajėgų tęsiamų masinių Ukrainos teritorijos apšaudymų, kurių metu žūsta ir sužeidžiami civiliai gyventojai, naikinami gyvenamieji namai ir civilinė infrastruktūra, pranešė URM.
„URM griežtai smerkia nesiliaujančius ir nepateisinamus Rusijos karinių pajėgų išpuolius prieš civilius gyventojus ir infrastruktūrą bei pabrėžia, kad tai yra karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui, atsakomybei už kuriuos senaties terminas netaikomas“, – teigiama notoje.
Lietuva primygtinai pareikalavo, kad Rusija nedelsiant nutrauktų karinę agresiją prieš Ukrainą ir karo nusikaltimus, išvestų okupacines pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos suverenios Ukrainos teritorijos ir atlygintų Rusijos agresijos Ukrainai padarytą žalą.
Anot URM pranešimo, vien per praėjusią savaitę fiksuoti mažiausiai keli Rusijos oro antpuoliai prieš Ukrainą, nusinešę dviženklius skaičius civilių gyventojų gyvybių – rugpjūčio 21-ąją per ataką prieš prekybos centrą Kryvyj Rihe žuvo 16 žmonių, naktį iš rugpjūčio 19-osios į 20-ąją dėl Rusijos kaltės gyvybės neteko 17 civilių Kyjive ir jo apylinkėse, rugpjūčio 18-ąją Rusijos raketų smūgis Charkivo srities Pečenihų gyvenvietei pareikalavo 10 gyvybių.
Apgriauti gyvenamieji namai, vaikų ligoninė, švietimo įstaiga, logistikos centrai, įskaitant Raudonojo Kryžiaus objektus, ir kita civilinė infrastruktūra.
Notoje taip pat atkreipiamas dėmesys į Ukrainos pafrontės regionuose Rusijos pajėgų vykdomą vadinamąjį žmonių safarį, kai FPV dronais ciniškai puolami civiliai gyventojai.