Ruginienė: viską darysiu, kad taip atsitiktų

„Pagal patį pozityviausią planą tikrai norėčiau kitos savaitės pradžioje jau turėti žmogų. Ir viską darysiu, kad taip ir atsitiktų“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė ministrė pirmininkė.
Šią savaitę Vyriausybės vadovė iš pareigų atleido iki šiol ministerijai vadovavusią Dovilę Šakalienę, nes ja nebepasitiki.
„Aš manau, kad reikia ministro, kuris susikoncentruos į valstybinius klausimus, bet ne į savęs reprezentavimą. Tai aš to reikalauju iš visos Vyriausybės“, – kalbėjo I. Ruginienė.
