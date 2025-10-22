 Ruginienė nusprendė atleisti Šakalienę: teikiu ministrės atstatydinimą

Ruginienė nusprendė atleisti Šakalienę: teikiu ministrės atstatydinimą (Atnaujinta)

Įvardijo svarbiausią tikslą
2025-10-22 09:54
Saulius Jakučionis (BNS)
Paulius Perminas (BNS)

Su prezidentu Gitanu Nausėda trečiadienį susitikusi premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė pranešė, kad teikia partietės Dovilės Šakalienės atleidimą iš krašto apsaugos ministrės pareigų.

„Šiandien įgarsinau, kad teikiu krašto apsaugos ministrės atstatydinimą prezidentui. Tai buvo įgarsinta žodžiu, iš karto po to atkeliaus raštiškas mano teikimas“, – žurnalistams Prezidentūroje sakė ministrė pirmininkė.

„Taip jau aplinkybės susidėlioja, kad turime priimti net ir labai skaudžius sprendimus, bet negaliu leisti, kad ypatingai tokioje svarbioje srityje vyktų tokie nesusipratimai ir nesklandumai. Mano tikslas – užtikrinti sklandų ministerijos darbą“, – pridūrė ji.

I. Ruginienė pabrėžė, kad D. Šakalienės atleidimą teikia pati, negavusi ministrės atsistatydinimo pareiškimo.

Premjerė sakė su prezidentu aptarusi kelias potencialias kandidatūras pakeisti atleidžiamą ministrę, bet jų dar neįvardijo. Ji tvirtino iš naujo ministro besitikinti nepriekaištingos reputacijos, noro ginti gynybos biudžetą ir rūpinimosi saugumu, gebėjimų vadovauti.

„Šiandien Krašto apsaugos ministerijoje ypatingai svarbūs tam tikri vadybiniai gebėjimai, kad darbuotojai jaustųsi viduje saugiai ir oriai ir galėtų normaliai atlikti savo pareigas“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.

I. Ruginienė žadėjo toliau daryti viską, kad „gynybos biudžetas išliktų ir augtų toliau“.

„Stiprinsime saugumą šalyje ne tik gynybos prasme, bet ir plačiąja prasme“, – teigė politikė.

Šiame straipsnyje:
Inga Ruginienė
Dovilė Šakalienė
Krašto apsaugos ministerija
krašto apsaugos ministras

lauk visus!!!
Lauk visus Nausėdos šunyčius iš vyriausybės, o taip pat konservatorių agentus, gimines ir statytinius ir valstybės tarnybų!
1
0
na va
vaikučiai ir tėveliai-saugokitės,vaikų grobikė išeina į trasą,laisva
1
0
kaunietis
Valiooooo pagarba Ruginienei kad sugebejo atstatydinti ta psichine ligone. Sakaliene dabar reikia paguldyti i psich. ligonine kad nedarytu zalos. Taip pat manau pribrendes reikalas reiksti interpeliacija prezidentui .
8
-1
