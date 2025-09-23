Ruginienė: Vaičiūnas sutiko prisijungti prie socialdemokratų partijos

„Žygimantas Vaičiūnas neprieštarauja ir mes labai džiaugiamės, kad jis prisijungs prie mūsų partijos“, – susitikime su demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariais antradienį sakė I. Ruginienė.
„Normalu, kad partija nori, jog partinių ministrų būtų kuo daugiau Vyriausybėje, (...) mūsų yra tokia sąlyga ir mes tą sutarėme“, – kalbėjo ji.
I. Ruginienė neatskleidė, ar užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui taip pat bus keliama sąlyga tapti partijos nariu.
Paskirtoji premjerė pirmadienį pateikė Ž. Vaičiūno kandidatūrą į naująjį ministrų kabinetą.
Ž. Vaičiūnas vadovauja Energetikos ministerijai nuo kadencijos pradžios atsistatydinusioje Gintauto Palucko Vyriausybėje. Šiuo metu jis pareigas eina laikinai.
Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ susitiko su Inga Ruginiene
