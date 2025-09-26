Vaičiūnas: buvo nelengva

„Kalbant apie visą energetikos sektorių – jausčiausi kaltas, jeigu nebūčiau išnaudojęs šitos galimybės tęsti darbus. Kadangi buvo taip klausimas formuluojamas, ar sutikčiau tęsti darbus, ir tą aiškiai, viešai sakiau – sutikčiau tęsti tuos darbus, kuriuos esame susiplanavę“, – laidoje „ELTA Kampas“ kalbėjo ketvirtadienį prisiekęs ministras.
Ž. Vaičiūno teigimu, naujosios Vyriausybės formavimas buvo sudėtingas procesas, kuriame „buvo nelengva“ tiek premjerei I. Ruginienei, tiek prezidentui – juos esą ribojo Konstitucijoje numatyti Ministro kabineto formavimo terminai.
„Procesas buvo pakankamai komplikuotas – aš, kaip energetikos ministras, tą stebėjau iš šono, daugiau turbūt buvau ne subjektas, o objektas“, – tikino Ž. Vaičiūnas.
„Idealu turbūt būtų buvę, jeigu laikrodį dabar būtų galima atsukti atgal, galbūt ir kitokie būtų buvę sprendimai. Buvo kaip buvo, tiesiog manau, kad dabar Vyriausybė yra suformuota, priesaika duota ir nuo šiandien turime pradėti darbus“, – akcentavo jis.
Jau skelbta, kad socialdemokratų deleguojamas iki šiol jokiai politinei jėgai nepriklausęs Ž. Vaičiūnas su premjere sutarė tapti šios partijos nariu.
Visgi, kalbėdamas apie naujosios Vyriausybės programos „socialdemokratiškumą“, ministras pabrėžė – energetikos dalis joje iš esmės sutampa su 19-osios Vyriausybės programa.
„Šios Vyriausybės programa, bent jau jos energetikos dalis, yra tęstinumas 19-osios Vyriausybės programos“, – pažymėjo jis.
Ministras teigė, kad jo įstojimo į partiją terminai dar nėra aiškūs, tačiau kartu tikino toliau besilaikantis pozicijos, kad pagrindinis jo tikslas – išpildyti Vyriausybės programoje numatytus tikslus, taip pat – suburti kompetentingą ministerijos komandą.
Šiuo klausimu Ž. Vaičiūnas tikino nejaučiantis nuogąstavimų dėl galimų socialdemokratų bandymų į komandą deleguoti konkrečius asmenis.
„Tai nėra turbūt klausimas partiškumo ar nepartiškumo – lygiai taip pat kaip buvau praeitoje kadencijoje deleguotas nuo demokratų partijos, taip pat mes turėjome komandoje ir asmeninio pasitikėjimo komandos narių, ir politinio pasitikėjimo. Tai yra turbūt natūralus politinio proceso momentas ir aš čia kažkokių nuogąstavimų neturiu“, – kalbėjo Ž. Vaičiūnas.
„Bus kitą savaitę pokalbiai dėl naujos komandos formavimo, svarbiausias dalykas, be abejo, kurį turime užtikrinti, yra stiprios kompetencijos. (…) Norėtųsi turėti komandą, nepriklausomai nuo jos partiškumo, kuri būtų tikrai stiprus ramstis“, – akcentavo jis.
Naują valdančiąją koaliciją pernai Seimo rinkimus laimėję socialdemokratai pradėjo po to, kai liepos pabaigoje atsistatydino 19-osios Vyriausybės vadovas Gintautas Paluckas.
Naują koaliciją LSDP sudarė su „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijomis.
Pagal koalicijos sutartį, „aušriečiams“ atiteko Aplinkos, Žemės ūkio ir Energetikos ministerijos – visgi dėl kandidato į pastarąją kilo įtampų po to, kai prezidentas G. Nausėda išreiškė palaikymą ministro pareigas iki tol ėjusiam, naujajai koalicijai nepriklausančių demokratų deleguotas Ž. Vaičiūnas.
Siekdami spręsti naujojo Ministrų kabineto formavimo problemas, socialdemokratai sutarė dėl ministerijų mainų – „aušriečiams“ delegavo Kultūros ministeriją, į kurią prezidento dekretu jau buvo paskirta LSDP deleguota Vaida Aleknavičienė.
Nepasitenkinimas kultūros bendruomenėje kilo po to, kai „aušriečiai“ į kultūros ministrus delegavo partietį Ignotą Adomavičių, kritikuojamą dėl patirties stokos – dėl to šią savaitę prie Prezidentūros vyko kultūros sektoriaus atstovų protestas, šalies vadovo globos atsisakė festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugės atstovai paskelbė kitų metų renginyje nepageidaujantys prezidento, premjerės ir kultūros ministro kalbų.
20-oji Vyriausybė Seime prisiekė ketvirtadienį.
