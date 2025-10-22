 Ruginienė teikia Šakalienės atleidimą iš krašto apsaugos ministrės pareigų

2025-10-22 09:54
Saulius Jakučionis (BNS)

Su prezidentu Gitanu Nausėda trečiadienį susitikusi premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė pranešė, kad teikia partietės Dovilės Šakalienės atleidimą iš krašto apsaugos ministrės pareigų.

Dovilė Šakalienė
Dovilė Šakalienė / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Šiandien įgarsinau, kad teikiu krašto apsaugos ministrės atstatydinimą prezidentui. Tai buvo įgarsinta žodžiu, iš karto po to atkeliaus raštiškas mano teikimas“, – žurnalistams Prezidentūroje sakė ministrė pirmininkė.

