„Šiandien įgarsinau, kad teikiu krašto apsaugos ministrės atstatydinimą prezidentui. Tai buvo įgarsinta žodžiu, iš karto po to atkeliaus raštiškas mano teikimas“, – žurnalistams Prezidentūroje sakė ministrė pirmininkė.
Ruginienė teikia Šakalienės atleidimą iš krašto apsaugos ministrės pareigų
2025-10-22 09:54
Su prezidentu Gitanu Nausėda trečiadienį susitikusi premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė pranešė, kad teikia partietės Dovilės Šakalienės atleidimą iš krašto apsaugos ministrės pareigų.
Dovilė Šakalienė / P. Peleckio / BNS nuotr.
