Šakalienė: man nebuvo leista atsisveikinti su kariais

„Visi Lietuvos krašto apsaugos ministrai turėjo galimybę atsisveikinti su kariais – apeiti rikiuotę ir tarti žodį. Man nebuvo leista to padaryti“, – antradienį „Facebook“ skelbė D. Šakalienė.
Todėl, teigė politikė, savo kalba ji dalijasi socialiniame tinkle.
„Didžiuojuosi turėjusi galimybę dirbti su tokia kompetentinga, patriotiška ir atsidavusia komanda. Be jūsų nebūtų nieko“, – rašė buvusi ministrė.
„Krašto apsauga, tai, visų pirmiausia – ne tarptautinio prestižo klausimas, ne nurodymų vykdymas, ne politiniai ginčai. Krašto apsauga yra mūsų valstybės išsaugojimo klausimas“, – pridūrė ji.
