Ruginienė lankosi Kyjive: susitiks su Ukrainos prezidentu, premjere ir parlamento vadovu

Tai yra pirmasis praėjusią savaitę prisiekusios Vyriausybės vadovės vizitas užsienyje.
Jos atstovo Igno Dobrovolsko teigimu, susitikimuose su aukščiausiais Ukrainos pareigūnais I. Ruginienė gilinsis į šalies patirtį atremiant Rusijos karinę agresiją bei darkart pabrėš, kad naujoji Lietuvos valdžia toliau remia besiginančią valstybę.
„Vizito tikslas – ne tik parodyti solidarumą, bet ir pasisemti Ukrainos patirties, kuri gali būti svarbi Lietuvai“, – BNS perduotame komentare sakė I. Dobrovolskas.
Rugsėjo pabaigoje susitikusi su Ukrainos Vyriausybės vadove Julija Svyrydenko, I. Ruginienė deklaravo visapusišką paramą ukrainiečiams, spaudimą agresorei Rusijai ir ketino pokalbį artimiausiu metu pratęsti Kyjive.
Po susitikimų Ukrainoje, I. Ruginienė antradienį lankysis Varšuvoje.
Su Lietuvoje rugsėjo pradžioje viešėjusiu Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu (Karoliu Navrockiu) susitikusi premjerė tuomet žadėjo, kad jos vadovaujamas ministrų kabinetas intensyvins bendradarbiavimą su kaimynine šalimi.
Naujausi komentarai