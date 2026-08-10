Robertas Kaunas: pasieniečiai turi teisę naudoti didesnę jėgą tiek saugodami sieną, tiek save

„Palaikau vidaus reikalų ministro poziciją, kad mūsų pasieniečiai turi turėti teisę naudoti didesnę jėgą ginant tiek save, tiek mūsų valstybę. Priėjome prie šio momento, kad pareigūnai kartais nedrįsta panaudoti gal net ir šaunamojo ginklo vien todėl, kad paskui turi didelį ir ilgą teisminį procesą. Tai čia turbūt reikėtų irgi rasti tinkamą balansą valstybėje tarp teisės ir mūsų valstybės apsaugos“, – LRT radijui pirmadienį sakė R. Kaunas.
Anot R. Kauno, vien tai, kad viešojoje erdvėje kalbama apie nelegalų kasamus tunelius, rodo, jog „sistema geba juos identifikuoti“, vis tik jis pripažino, kad tai yra papildoma grėsmė tiek migracijos politikai, tiek valstybės saugumui.
„Lygiai taip pat nekontroliuojama migracija iš Latvijos pusės yra grėsmė. Mes turime labai aiškiai žinoti, kas pas mus atvyksta ir kokiu tikslu atvyksta, kad galėtume tuos asmenis patikrinti ir tada priiminėti sprendimus. Ir jeigu jie patenka į mūsų šalį nekontroliuotai arba mums nežinant, tai jau yra savaime grėsmė“, – pabrėžė jis.
Savo ruožtu vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas praėjusią savaitę teigė, jog nors pasieniečiai yra aprūpinti visomis reikiamomis priemonėmis apsiginti, tačiau jų panaudojimui įtakos gali turėti baudžiamojo persekiojimo baimė.
„Mes matome, vieno iš sienos apsaugos tarnybos darbuotojų atžvilgiu buvo pradėtas teisminis procesas, kuomet jis tarnybos metu panaudojo ginklą (...). Kiti pareigūnai tai matydami (...) jaučia demotyvaciją panaudoti tą ginklą, tai nepaverskime pareigūnų situacijos įkaitais“, – sakė jis.
Kaip skelbė BNS, Vilniaus apygardos teismas šiuo metu nagrinėja nužudymu ir piktnaudžiavimu kaltinamo pasieniečio Karolio Ilgevičiaus bylą. Jis teisiamas dėl to, kad šaudamas į sprunkančio kontrabandininko automobilio ratą nušovė pareigūnams nepaklususį vairuotoją.
VSAT vadas Rustamas Liubajevas praėjusią savaitę teigė, kad pastaruoju metu daugėja atvejų, kai sieną norima kirsti ir tuneliais, tokių atvejų nuo sausio fiksuota jau daugiau nei dešimt.
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