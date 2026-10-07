Robertas Kaunas: kariai sienai su Kaliningradu saugoti pasitelkiami kelioms savaitėms

„Reaguodamas į Vidaus reikalų ministro prašymą imtis valstybės sieną ties Kaliningrado sritimi stiprinančių veiksmų, suteikiau leidimą keletui artimiausių savaičių pasitelkti Lietuvos karius pasienio apsaugos stiprinimui“, – socialiniame tinkle „Facebook“ trečiadienį rašė ministras.
„Įsakymas pradedamas vykdyti nedelsiant“, – teigė jis.
Kiek anksčiau vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas nurodė, jog kreipėsi į R. Kauną, kad kariuomenės pajėgos būtų pasitelktos padėti pasieniečiams.
M. Katelynas pabrėžė, kad padėtis pasienyje šiuo metu – rami, o „karių pasitelkimas yra prevencinis sprendimas“.
Anot jo, kariuomenę į pagalbą pasitelkti nutarta po incidento Latvijos pasienyje, įvertinus bendrą saugumo situaciją regione bei signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją.
Panašias priežastis nurodė ir R. Kaunas.
„Apsauga stiprinama prevenciniais tikslais, matant signalus dėl galimo padidėsiančio agresyviai nusiteikusių užsieniečių antplūdžio dėl galimos mobilizacijos rusijos federacijoje“, – nurodė jis.
Latvių Nacionalinės ginkluotosios pajėgos pranešė, jog anksčiau šią savaitę mažiausiai 20 neteisėtų migrantų grupė, vedama kaukėtų palydovų, bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną, tačiau, kitaip nei ankstesniais atvejais, ši provokacija buvo demonstratyvi ir agresyvi.
Ginkluoti kontrabandininkai grasino kariams ir aktyviai ragino bei stūmė migrantų grupę Latvijos link.
Praėjus kelioms valandoms po šio incidento, kaukėti asmenys įsibrovė į Latvijos teritoriją, sugadino elektros paskirstymo skydą ir pavogė vaizdo kameras. Iki atvykstant pasieniečių būriui, asmenys jau buvo pasitraukę atgal į Baltarusiją.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis, Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, tuo metu Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 21 migrantą.
M. Katelynas dar anksčiau trečiadienį teigė, kad tokie incidentai kelia nerimą, bet Lietuva yra pasirengusi juos atremti.
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