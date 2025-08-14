Remigijus Motuzas: tikėtina, kad partijos skyriai siūlys koaliciją su „aušriečiais“ ir LVŽS

„Pagal dabartinę situaciją, matau, kad iš tiesų jau yra per daug pasakyta ir padaryta, yra to susierzinimo. Atsižvelgiant, kad daugiau regionuose yra populiari „Nemuno aušra“, tikėtina, kad mūsų skyriai siūlys (koalicijos – BNS) variantą su „Nemuno aušra“ ir Valstiečių sąjunga“, – TV3 žinioms ketvirtadienį sakė politikas.
Socialdemokratų skyriai iki penktadienio turi įvertinti, kokios jie nori koalicijos. Sprendimą LSDP taryba turėtų priimti sekmadienį.
BNS rašė, kad LVŽS taryba ketvirtadienį nusprendė, kad socialdemokratams pakvietus, sudarytų derybinę grupę dėl dalyvavimo valdančiojoje koalicijoje.
LVŽS frakcijoje Seime dirba kartu su trimis Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovais ir kartu su „valstiečiais“ rinkimuose dalyvavusiais Ignu Vėgele ir Rimu Jonu Jankūnu.
Kaip skelbė BNS, derybas dėl koalicijos socialdemokratai vykdo praėjusią savaitę atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ pabrėžia, kad pernai rudenį jų ir socialdemokratų sudaryta koalicija su „Nemuno aušra“ buvo klaida ir jie nebegali dirbti su šia politine jėga.
Tuo metu „Nemuno aušra“ netiesiogiai pavadino demokratus skaldančia jėga, o partijos vicepirmininkas Robertas Puchovičius BNS teigė, kad LSDP dabar turi pasirinkti, su kuo tęsti darbą – demokratais ar „aušriečiais“.
Savo ruožtu A. Veryga trečiadienį sakė iš socialdemokratų išgirdęs, jog valdančiąją daugumą formuojanti politinė jėga matytų koalicijoje ir „valstiečius“, o pati LVŽS neturi raudonųjų linijų, su kuriomis partijomis norėtų ar nenorėtų dirbti koalicijoje.
