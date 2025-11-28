Prezidentūra: žurnalistų žodžio laisvė ir objektyvumas yra kertiniai demokratijos principai

„Prezidentas pabrėžia, kad žurnalistų žodžio laisvė ir objektyvumas yra kertiniai demokratijos pricipai, kuriuos turi užtikrinti visos valdžios įstaigos ir institucijos. Esami ir būsimi pasiūlymai dėl institucijų aukščiausių kolegialių valdymo organų teisių priimti sprendimus organizacijos valdymo srityje, turi būti vertinami bendrajame valstybės institucijų valdymo kontekste atsižvelgiant į skaidrumo ir nešališkumo principus“, – į Eltos klausimus, kaip prezidentas vertina tokią iniciatyvą ir ar neketintų jos vetuoti, atsakė Prezidentūra.
Pastaruoju metu viešojoje erdvėje netyla diskusijos dėl valdančiųjų inicijuotų įstatymo pataisų LRT.
Viena jų – siūlymas supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką. „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų atstovai pasiūlė numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais.
Siūlymas ketvirtadienį įveikė pirmąjį balsavimą Seime – įstatymo pataisos po pateikimo sulaukė parlamentarų palaikymo. Be to, ketvirtadienį Seimas pritarė ir „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijų siūlymui įšaldyti dabartinį LRT skiriamą finansavimą. Pagal šią iniciatyvą, ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai bus skiriama apie 80 mln. eurų.
Valdančiųjų inicijuojamos įstatymo pataisos sulaukė viešos kritikos. Šalies žurnalistai kreipėsi į parlamentarus, reikšdami susirūpinimą dėl to, jog Seimo narių veiksmai panašėja į bandymą užvaldyti visuomeninį transliuotoją.
Savo ruožtu Žurnalistų profesionalų asociacija gruodžio 9 d. planuoja surengti protestą šalia Seimo. Asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė pabrėžia, kad socialdemokratai turėtų įsivertinti, ar palaikydami tokius siūlymus, jų veiksmai atitinka tradicines demokratines vertybes ir žiniasklaidos laisvės principus.
Kritiškai dėl teikiamų pataisų pasisakė ir pati LRT taryba – palaikomas kvalifikuotos daugumos reikalavimas generalinio direktoriaus atleidimui.
Tuo metu Europos Tarybos žurnalistikos apsaugos ir žurnalistų saugumo skatinimo platforma trečiadienį išreiškė susirūpinimą dėl LRT situacijos. Pasak jos, dėl keleto šiuo metu Lietuvoje iškeltų iniciatyvų kyla pavojus LRT nepriklausomumui ir veiksmingai veiklai. Susirūpinimą dėl šių pataisų jau išreiškė Europos transliuotojų sąjunga (EBU).
