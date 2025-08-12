Prezidento patarėjas: specialiojo liudytojo statusas Sabučiui netrukdo dirbti ministru

„Tas specialiojo liudytojo statusas netrukdo, kol niekas nepasikeitė, būti ministru, bet pripažinkime, kad su tokiu statusu pradėti premjero karjerą būtų daugiau nei juokinga“, – „Žinių radijui“ antradienį sakė F. Jansonas.
BNS rašė, kad E. Sabutis praėjusią savaitę buvo tarp socialdemokratų svarstomų kandidatų užimti premjero pareigas, tačiau paskutinę akimirką partijos prezidiumo posėdyje atsiėmė savo kandidatūrą.
Po dviejų dienų paaiškėjo, kad E. Sabučiui buvo suteiktas specialiojo liudytojo statusas. Šis statusas asmeniui suteikiamas, kai jis apklausiamas apie savo veiksmus, bet pagrindo įtarimams pareikšti nepakanka.
Tiriamu laikotarpiu politikas Jonavos vicemero ir tarybos nario pareigas ėjo 2019–2020 metais, o po to buvo išrinktas į Seimą.
Pasak F. Jansono, valstybei yra gerai, kad statusas E. Sabučiui buvo suteiktas iki galimai jį patvirtinant kandidatu į ministrus pirmininkus.
„Tai, kad apie specialiojo liudytojo statusus, apklausas ar problemas paaiškėjo trečiadienį, o ne vėliau, ir neatsitiko taip, kad mes kalbame su kandidatu į ministrus pirmininkus, o išėjus iš Prezidentūros staiga paaiškėja, kad jis dar ir su specialiojo liudytojo statusu, tai valstybei yra gerai“, – kalbėjo prezidento Gitano Nausėdos patarėjas.
Jis tvirtino abejojantis, kad teisėsaugos veiksmai E. Sabučio atžvilgiu būtų pakitę, būtų politikas tarp svarstomų kandidatų į premjerus, ar ne.
„Visiškai nepriklausomi“ prokurorai
F. Jansonas taip pat teigė, jog politikai neturėtų nurodinėti prokuratūrai, kokią informaciją teikti apie ikiteisminius tyrimus.
Taip jis kalbėjo E. Sabučio „čekiukų“ bylos prokurorui BNS atsisakius teikti detales apie vykstantį ikiteisminį tyrimą, nors generalinė prokurorė Nida Grunskienė pirmadienį viešai paskelbė, kad šią savaitę įvyks politiko apklausa.
Bylos aplinkybės daliai teisininkų kelia klausimų dėl teisėsaugos veiklos objektyvumo.
„Prokurorai yra visiškai nepriklausomi ir tikrai ne politiniame lauke dalyvaujančių žmonių, kaip aš, būdas... Negalime nurodinėti prokurorams, kaip jiems atlikinėti vieną ar kitą tyrimą, kaip viešinti tyrimo medžiagą, kada tyrimo medžiagos viešinimas ir skelbimas visuomenei yra naudingas, kada nenaudingas“, – sakė F. Jansonas.
„Prokurorai atlieka savo darbą, jie mato bylas, jie mato, kodėl priima vienokius ar kitokius sprendimus ir manau, kad tai yra gerai. Tai, ką pasiekė prezidentas per pastaruosius šešerius metus, manau, kad ir kiekvienos teisėsaugos tarnybos atstovai ir vadovai tai paliudys – tai, kad jie gali dirbti nepriklausomai“, – pridūrė jis.
Pasak patarėjo, teisėsaugos institucijos dirba savo nepriklausomą darbą ir joms „turėtų būti nusispjaut, kas kur kandidatuoja ar kas kuo nori būti“.
„Yra įstatymas ir arba tu jo laikaisi, arba nesilaikai“, – kalbėjo F. Jansonas.
Teisėsauga dar 2023 metais pradėjo tyrimą dėl Jonavos rajono politikų galimai nederamo elgesio su savivaldybės biudžeto lėšomis, kurias galima gauti atsiskaitant už su darbu susijusias išlaidas.
Kaltina kritikus vertinant „pagal savo patirtį“
N. Grunskienė pirmadienį su prezidentu G. Nausėda aptarė pastarojo meto rezonansinių tyrimų, susijusių su politikais bei į Lietuvą įskridusiu dronu, eigą.
Dalis opozicijos sukritikavo šalies vadovą, apkaltinę jį kišimusi į teisėsaugos darbą.
F. Jansonas tvirtino, kad „kiekvienas žmogus turbūt pasaulį vertina pagal savo patyrimus“.
„Jeigu tu kadaise dalyvavai šaukiant pareigūnus ant kilimėlio arba buvai tas, kuris vaikšto ant kilimėlio, tai tu vertini viską, kas vyksta vėliau, vertini pagal savo patirtį“, – teigė prezidento patarėjas.
Tarp kritikavusiųjų šalies vadovą buvo buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas, Laisvės partijos atstovas europarlamentaras Dainius Žalimas bei buvęs prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėjas, konservatorių atstovas Seime Mindaugas Lingė.
N. Grunskienė po susitikimo su prezidentu sakė pristačiusi informaciją „dėl visų jautrių bylų“, susijusių su drono nukritimu Gaižiūnų poligone bei „čekiukais“.
Ji patvirtino informavusi šalies vadovą apie tai, kad kai kurie Seimo nariai bus apklausti specialiaisiais liudytojais ir galbūt artimiausiu metu bus kreiptasi į parlamentą su prašymu naikinti keleto politikų teisinę neliečiamybę, kad jiems galėtų būti pareikšti įtarimai.
Generalinė prokurorė sakė prezidentui konkrečių politikų neįvardijusi, taip pat praėjusią savaitę neteikusi informacijos Prezidentūrai ar jos darbuotojams dėl E. Sabučio atžvilgiu atliekamų procesinių veiksmų.
F. Jansonas tvirtino, kad prezidentui informacija apie politikų atžvilgiu atliekamas bylas buvo reikalinga norint įvertinti, ar panaikinti jų teisinę neliečiamybę Seime nebūtų įmanoma per neeilinę sesiją, kai ketinama svarstyti būsimojo ministro pirmininko kandidatūrą.
Naujausi komentarai