Prezidento patarėjas: kvalifikacijos kėlimo kursai, stažuotės būtų buvę geriau negu KAM vakarėlis

Taip jis kalbėjo vertindamas paskelbtą informaciją apie šiemet vykusį Krašto apsaugos ministerijos (KAM) darbuotojams skirtą vakarėlį, įstaigai kainavusį apie 45 tūkst. eurų.
Anot patarėjo, toks vakarėlis netoleruotinas, kai Europoje yra saugumo krizė.
„Yra tikrai aibė kitų būdų, kur kas geriau motyvuoti darbuotojus. Ir tuo galėtų pasinaudoti ir Krašto apsaugos ministerija. Tai pirmiausia kompetencijų kėlimo kursai, stažuotės, nes tikrai didelis krūvis yra krašto apsaugos sistemai, tai yra didelės užduotys stiprinant gynybą. Tai jeigu vietoj vakarėlių būtų orientuojamasi į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, tai, matyt, dėkotų ir darbuotojai, ir visa valstybė Krašto apsaugos ministerijai“, – Žinių radijui antradienį sakė V. Augustinavičius.
„Tai yra netoleruotina, kai šiandien yra saugumo krizė Europoje. Krašto apsaugos ministerija turi elgtis ypatingai atsakingai, netgi labiau negu kitos ministerijos“, – pridūrė jis.
Pasak prezidento atstovo, tolerancija Krašto apsaugos ministerijos išlaidoms, ypač nebūtinoms, yra žymiai mažesnė negu kitoms ministerijoms.
„Tai čia galima tik palyginti, kas būtų buvę, pavyzdžiui, jeigu per bankų pasaulinę krizę Finansų ministerija būtų sugalvojusi panašų vakarėlį padaryti“, – svarstė V. Augustinavičius.
Jis pabrėžė, kad prezidentas laukia sugrįžtančio krašto apsaugos ministro Roberto Kauno iš komandiruotės.
„Prezidentas susitiks su krašto apsaugos ministru ir aptars (situaciją – BNS)“, – teigė prezidento patarėjas.
G. Nausėda interviu LNK televizijai pirmadienį pareiškė, kad iš krašto apsaugos ministro tikisi atsiprašymo.
Kaip rašė BNS, R. Kaunas, vertindamas žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie ministerijos šventę, teigė, kad tai įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žadėjo įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybes.
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