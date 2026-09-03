Prezidento patarėjas: kol kas nėra aišku, dėl kokių incidentų būtų aktyvuotas NATO 5-asis straipsnis

„Yra labai neaišku šiaip jau. Manau, kad tokiu atveju, jeigu būtų rimta žala padaryta kritinei infrastruktūrai, jeigu būtų tam tikros aukos, tai taip, tada vienareikšmiškai galvoju, kad šalys, tos, kurios yra paveiktos, kreiptųsi į penktą straipsnį ir atitinkamai būtų mūsų visų kariuomenių parengties lygis pakeltas, būtų imtasi papildomų priemonių, kas liečia kritinės infrastruktūros apsaugą. Galbūt pasienyje būtų papildomos priemonės taikomos“, – ketvirtadienį LRT televizijai sakė D. Matulionis.
5-asis straipsnis yra NATO kolektyvinio saugumo nuostata, kurioje teigiama, kad puolimas prieš vieną narę yra puolimas prieš visas Aljanso šalis.
Tačiau, anot prezidento patarėjo, kol kas Aljanso valstybės nemato pagrindo dėl jo kreiptis.
„Sunku pasakyti, kada jis būtų aktyvuotas, bet akivaizdu, kad jeigu būtų tiesioginis karinis įsiveržimas, kad ir riboto masto, tai būtų vienareikšmiškai penkto straipsnio situacija ir paveikta šalis kreiptųsi. Ir nėra jokių abejonių, pagal Vašingtono sutartį, iš karto automatiškai būtų skelbiamas tas penktasis straipsnis“, – teigė D. Matulionis.
Taip jis kalbėjo Europoje dažnėjant incidentams, susijusiems su tuo, ką Vakarų vyriausybės vadina hibridiniu karu.
BNS rašė, kad dar antradienį Vokietija apkaltino Rusiją praėjusį mėnesį strateginiame Leipcigo oro uoste įvykdžius bandymą surengti hibridinę ataką, panaudojant droną su sprogmenimis.
ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas (Kaja Kalas) sakė, kad vis įžūlesni Rusijos bandymai destabilizuoti Europą kelia vis didėjančią kraujo praliejimo riziką.
Pakurstydamas susirūpinimą dėl Rusijos ketinimų, CŽA vadovas Johnas Ratcliffe'as (Džonas Ratklifas) praėjusią savaitę netikėtai apsilankė Maskvoje, o JAV žiniasklaida pranešė, kad jis įspėjo Rusiją nepulti jokios NATO šalies.
Be to, birželio pabaigoje Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis (Radoslavas Sikorskis) taip pat pareiškė neatmetantis galimybės, kad Rusija per ateinančius dvejus metus gali surengti „netikros vėliavos“ operaciją, siekdama pateisinti kurios nors NATO šalies narės užpuolimą.
Kiek anksčiau tą patį mėnesį Švedijos parlamento gynybos komitetas įspėjo, jog Rusija gali gana greitai imtis karinių žingsnių prieš Aljanso šalis, jei Kremlius nuspręs, kad laikas tam palankus.
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