Prezidento patarėjas: energetika atsiduria vienose „Nemuno aušros“ rankose

„Šiuo atveju, manome, kad ministras turėtų būti tam tikra atsvara“, – sekmadienį LRT televizijai sakė F. Jansonas, klausiamas apie galimus „aušriečių“ interesus energetikos sektoriuje.
„Jeigu žvelgtume plačiau į koalicijos susitarimą ir tai, kaip dėliojama, tai ir Aplinkos ministerija, kuriai tam tikra dalimi priklauso ir vėjo, ir saulės energija, ir Energetikos ministerija, ir naujai kuriamas komitetas Seime – Energetikos komitetas – jie faktiškai atsiduria vienose „Nemuno aušros“ rankose. Tai puikiai matome, kad normali atsvarų sistema, parlamentinės kontrolės sistema šiuo atveju nebus veikianti. Tai manome, kad ministras būtent turi būti tam atsvara“, – pažymėjo jis.
Ministras turėtų būti tam tikra atsvara.
Anksčiau G. Nausėda „Žinių radijui“ buvo užsiminęs, jog šiuo metu laikinai Energetikos ministerijai vadovaujantis ir į ankstesnę Vyriausybę Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ deleguotas Žygimantas Vaičiūnas galėtų būti „vienas iš tinkamesnių ir geriausių pasirinkimų“ šioms pareigoms.
Pagal naują koalicinę sutartį, Energetikos ministerijos vadovo kandidatūrą turėtų siūlyti „Nemuno aušra“.
„Aušriečių“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis dėl būsimo energetikos ministro kandidatūros žada apsispręsti kitą savaitę. Tiesa, LRT radijui politikas tikino ketinantis susitikti ir su Ž. Vaičiūnu.
