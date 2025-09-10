Prezidentas susitiks su kandidatais į energetikos ir aplinkos ministrus

M. Jablonskis antradienį LRT radijui teigė energetikos srityje dirbantis daugelį metų ir turintis pakankamai kompetencijų.
Advokatų kontora „Glimstedt“ skelbia, kad jos asocijuotasis partneris M. Jablonskis turi daugiau kaip 20 metų patirtį energetikos, infrastruktūros, telekomunikacijų, kainų ir kito valstybinio teisinio reguliavimo srityje. Jis taip pat yra Vilniaus universiteto Europos Sąjungos energetikos teisės dėstytojas.
Tuo metu P. Poderskis antradienį išsakė viltį tęsti darbą naujoje Vyriausybėje. Jis teigė esantis pasiruošęs atsakyti į visus tiek prezidento, tiek premjerės ar valdančiosios daugumos klausimus. Rugpjūtį politikas kalbėjo priešingai ir sakė, kad savęs naujoje Vyriausybėje nebemato.
BNS rašė, kad su Seimo valdyba antradienį susitikęs prezidentas pakartojo P. Poderskio ministru būsimoje Vyriausybėje nebematantis.
Tokią poziciją jis išsakė ir anksčiau, portalui „15min“ pranešus, kad vėjo energetikos verslo lobistu prieš sugrįžimą į politiką dirbęs P. Poderskis jau būdamas ministru pats dalyvavo rengiant liberalesnę jų poveikio paukščiams tvarką, palankią vėjo elektrinių vystytojams. Žiniasklaida kėlė klausimų ir dėl P. Poderskio komandiruotės į Prancūzijos Gvianą Pietų Amerikoje.
Vis dėlto prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas susitikimo išvakarėse Žinių radijui pareiškė, kad P. Poderskis galėtų tęsti darbą, jei sugebės atsakyti į prezidento Gitano Nausėdos klausimus.
Kaip skelbė BNS, G. Nausėda antradienį pasirašė dekretą, patvirtinantį Ingos Ruginienės vadovaujamos Vyriausybės sudėtį, tačiau į naująjį kabinetą kol kas nepaskirti aplinkos ir energetikos ministrai.
Šalies vadovas antradienį teigė negalintis priimti sprendimo dėl paskutinę dieną paaiškėjusių kandidatūrų, nes su P. Poderskiu ir M. Jablonskiu dar nesusitiko, o apie pastarąjį neturi ir specialiųjų tarnybų pažymos.
Prezidento patarėjas Ridas Jasiulionis BNS sakė, kad pažymos gavimas įprastai užtrunka 3–4 dienas.
Dabar energetikos ministru dirba Žygimantas Vaičiūnas. Pasak „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio, R. Jablonskis nėra nei geresnis, nei blogesnis kandidatas už dabartinį ministrą, tačiau iš naujo žmogaus tikimasi žvilgsnio į sektorių iš šono.
Prezidentui dar po Seimo rinkimų pareiškus, kad netvirtins partijos narių ministrais, „aušriečiams“ sunkiai sekėsi rasti kandidatų į šias pareigas.
