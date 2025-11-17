Prezidentas šaukia Valstybės gynimo tarybos posėdį – aptars balionų grėsmę, oro gynybą

Už šalies gynybą atsakingi pareigūnai antradienį aptars į Lietuvą iš Baltarusijos vis įskrendančius kontrabandinius balionus, siūlymus dėl integruotos oro erdvės gynybos.
„Reguliaraus VGT posėdžio metu bus apžvelgta bendra saugumo situacija regione, situacija dėl hibridinio Baltarusijos išpuolio – meteorologiniais balionais gabenamos kontrabandos, keliant grėsmę Lietuvos civilinei aviacijai, apsvarstyti siūlymai dėl integruotos oro erdvės gynybos“, – BNS susitikimo išvakarėse pirmadienį nurodė prezidento atstovas Ridas Jasiulionis.
Dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvai teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą.
Šalies vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios. Tokius Minsko veiksmus pasmerkė ES vadovės, palaikymą Lietuvai išreiškė NATO.
Reaguodama į civilinei aviacijai kylančią grėsmę, Vyriausybė su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, tačiau, pasak užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, sienos gali būti atvertos ir anksčiau.
Minskas į tokį Vilniaus žingsnį atsakė uždrausdamas savo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti, kol nebus atverta siena. Dėl šios situacijos Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių atstovai antradienį ketina susitikti techninėms deryboms.
VGT aptars ir kovos prieš bepiločius orlaivius priemones.
Kaip skelbė BNS, vasarą į Lietuvą buvo įskridę du rusiški dronai „Gerbera“, iš kurių vienas turėjo sprogmenų.
Incidentai Lietuvoje – vienas iš daugelio pastaruoju metu Rusijos sukeltų oro erdvės pažeidimų Europoje, kurstančių nuogąstavimus, kad Maskva išbando Vakarus „pilkojoje zonoje“ tarp karo ir taikos.
Anot R. Jasiulionio, taip pat bus „išklausyti siūlymai dėl naujų karinių poligonų“.
Vienas iš ketinamų steigti naujų karinių poligonų turėtų būti brigados dydžio – apie 20 tūkst. hektarų, dėl kito poligono dydžio dar neaišku. Anksčiau kaip palankiausia vieta šioms teritorijoms buvo įvardijama pietinė Lietuvos dalis.
Spalio pradžioje Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija susitarė dėl naudų savivaldybėms, kuriose veikia ar bus steigiami kariniai poligonai.
