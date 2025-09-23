Prezidentas: man svarbu suprasti, ar „aušriečių“ kandidatas į ministrus turi savyje kultūros geną

„Žinote, ir premjeras kažkada buvo kritikuojamas, kad ten prekiavo kažkokiais maisto produktais, buvęs premjeras, ir ministrai gali būti kritikuojami. Ne apie tai kalba. Taip, man bus labai svarbu suprasti, ar žmogus turi apskritai savyje kultūros geną“, – Prezidentūros antradienį išplatintame vaizdo komentare teigė G. Nausėda.
Pasak šalies vadovo, mokymasis Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje ir „kiti dalykai“ rodo, kad I. Adomavičius „nėra visiškai atsitiktinis žmogus kultūroje“.
„Jo veikla, jo ir jo šeimos mėginimas uždirbti tam tikras finansines pajamas, na, mes turėtume pagarbiau žiūrėti į tas veiklas, kurias žmonės vykdo todėl, kad išmaitintų savo šeimą“, – kalbėjo prezidentas.
Kaip rašė BNS, 42-erių I. Adomavičius yra dirbęs įvairiose darbovietėse, bet penkerius metus iki Seimo rinkimų buvo įmonės „Bravopasta“ komercijos direktorius, anksčiau apie septynerius metus užsiėmė šaldytų maisto produktų gamyba.
G. Nausėda sakė, kad I. Adomavičiui užduos klausimus, kuriais mėgins įvertinti, ar pretendentas turi viziją, kokie yra jo prioritetai.
Prezidento teigimu, pokalbio su kandidatu metu jis bandys išsiaiškinti, koks jo požiūris į tautinio tapatumo, valstybinės kalbos stiprinimą.
„Ir apskritai mūsų Lietuvos kultūros eksportas, jeigu taip galima ekonomiškai pavadinti, bet pirmiausia mūsų kultūros pristatymas per įvairius kultūros sezonus Prancūzijoje, Italijoje, būsimą Vokietijoje. Štai man, kaip prezidentui, yra labai svarbu išgirsti, ar ministras čia yra sąjungininkas, ar ministras yra atsitiktinis žmogus. Jeigu pamatysiu, kad šitam ministrui šie siekiai yra arti, taip sakant, širdies, tai vienas sprendimas“, – kalbėjo G. Nausėda.
„Jeigu matysiu, kad žmogus visiškai nesigaudo, bet dar blogiau, neturi vizijos dėl ateities, tada bus kitas sprendimas. Aš tikrai šiandien niekam nesu įsipareigojęs, kad privalau patvirtinti“, – sakė jis.
BNS skelbė, kad rugpjūtį pasirašius naują koalicijos sutartį teisė deleguoti kultūros ministrą atiteko Lietuvos socialdemokratų partijai, tačiau pirmadienį paaiškėjo, jog socialdemokratai šią ministeriją iškeitė į Energetikos, nes „Nemuno aušra“ nesutiko energetikos ministro pareigose palikti Žygimanto Vaičiūno, kaip to pageidavo G. Nausėda.
Prezidentas kultūros ministre jau yra paskyręs socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.
„Aušriečių“ į kultūros ministrus pasiūlytas I. Adomavičius yra Seimo vicepirmininko Raimondo Šukio patarėjas, jis yra baigęs Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą ir dainuoja bažnyčios chore.
Jis turi giminystės ryšių su „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio šeima.
