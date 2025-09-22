Prezidentas apie ministerijų mainus: socialdemokratų rankose – nacionalinio saugumo stuburas

„Na, socialdemokratai pasirinko tokį sprendimą, tas sprendimas turi, be abejo, tam tikras pasekmes, ir aš labai tikiuosi, kad štai tie sektoriai, kurie dabar yra socialdemokratų dispozicijoje, iš tikrųjų leis šiai partijai ne tik kalbėti apie gerovės kilimą, bet leis šiai partijai išlaikyti labai svarbų nacionalinio saugumo stuburą“, –pirmadienį per LRT laidą „LRT forumas“ sakė valstybės vadovas.
Taip jis komentavo koalicijos partnerių sprendimą peržiūrėti anksčiau pasidalytas atsakomybės sritis.
„Nemuno aušra“, atsisakiusi energetikos ministru palikti demokratų deleguotą Žygimantą Vaičiūną, iš socialdemokratų perėmė Kultūros ministeriją mainais į Energetikos.
Anot prezidento, šiandien, kaip niekada, svarbu, kad energetika, užsienio politika, krašto apsaugos sistema veiktų „kaip suderintas laikrodis ir tikrai suteiktų Lietuvos žmonėms tai, kas būtina – saugumą, saugumo ir saugumo jausmo mūsų visuomenėje“.
Pasak G. Nausėdos, energetikos sritis labai svarbi, jai turi vadovauti patikimas žmogus.
„(...) energetikos sektoriuje Lietuva yra padariusi milžiniškas investicijas tiek savo lėšomis, tiek su Europos Sąjungos pagalba. Ir šitų investicijų tikslas buvo vienas: užtikrinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę. Būtų be galo neatsakinga, jeigu visas šitas investicijas paverstume per nieką, jeigu ministerijai vadovautų žmogus, kuriuo pasitikėti neturime pagrindo arba kurio gebėjimai ginti viešąjį interesą, laikytis atsakingo valdymo principų, yra abejotini“, – sakė prezidentas.
Anot jo, Ž. Vaičiūnas yra puikus specialistas, šį vardą užsirekomendavęs ilgamete veikla.
„Ir dėl tos priežasties aš manau, kad pati Socialdemokratų partija, kuri deleguoja poną Vaičiūną į energetikos ministro pareigas, iš to tikrai laimės“, – pridūrė valstybės vadovas.
Prezidentas praėjusią savaitę atmetė „aušriečių“ teiktą teisininko Mindaugo Jablonskio kandidatūrą į energetikos ministrus, nes nebuvo tikras, kad jis prioritetą teiks viešajam interesui.
Po to įstrigus Vyriausybės formavimui, koalicijos partneriai sutarė pasikeisti atsakomybių sritis.
BNS rašė, kad naujas ministrų kabinetas formuojamas iš pareigų atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui. Taip pat sudaryta nauja valdančioji koalicija iš Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų. Seime jos turi 82 narius.
