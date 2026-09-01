Prezidentas apie Meškauskaitės paskyrimą: LRT taryboje turi būti skirtingų pažiūrų atstovų

„Noriu, kad LRT taryba būtų sudaryta iš savarankiškų žmonių, nebūtinai atstovaujančių vienai politinei ideologijai, kuri Lietuvoje pripažinta teisinga ir neklystančia, o atstovautų ir kitai visuomenės daliai, kuri galbūt kitaip vertina įvykius“, – antradienį transliuotame interviu „Žinių radijui“ sakė prezidentas.
„Ponia Meškauskaitė yra turbūt viena iš labai retų profesionalių teisininkų, kurie, be kita ko, dirba ir žiniasklaidos sektoriuje. Tokių specialistų Lietuvoje turbūt ant vienos rankos pirštų galima suskaičiuoti“, – teigė jis.
Naujoji LRT tarybos narė paskirta vietoje kovą atsistatydinusio Giedriaus Jucevičiaus. Šalies vadovas rinkosi iš dviejų kandidatų, taip pat svarstytas teisininkas Vytis Turonis.
L. Meškauskaitė – teisininkė, advokatė, Lietuvos advokatūros savivaldos veikėja, žiniasklaidos teisės, žmogaus teisių, konstitucinės, civilinės ir baudžiamosios teisės specialistė, Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto docentė, visuomenininkė.
BNS rašė, kad dalis opozicijos advokatės paskyrimą tarybos nare vadina politizuotu. Kritikos L. Meškauskaitė susilaukė ir iš dalies žurnalistų bendruomenės atstovų.
Prezidentas taip pat atmetė bandymus L. Meškauskaitę sieti su viena politine jėga, primindamas, kad ji anksčiau atstovavo profesoriui Vytautui Landsbergiui jo ginče su rašytoju Vytautu Petkevičiumi.
„Nežinau, kas mūsų valstybėje imasi funkcijos įdėti ponią Meškauskaitę į vieną ar kitą lentynėlę. Na, nebent tie žmonės, kurie labai mėgsta naudoti tokius pavadinimus kaip „šunadvokatis“, viena ponia, kurios vidurinis pirštas labai išvystytas, kuri negali niekaip savo laidų be šuns pagalbos pravesti“, – kalbėjo G. Nausėda.
„Turime kalbėti apie tai, kad žmonės atliks tam tikrą funkciją LRT taryboje, kuri yra labai svarbi, (...) padėti LRT administracijai imtis tam tikrų sprendimų, nustatyti savo strategiją, įgyvendinti ją ir tą turi daryti kolegiškai, kai kada, jeigu reikia, ir kritiškai“, – akcentavo jis.
Be to, G. Nausėda pabrėžė savo paskirtiems LRT tarybos nariams nekeliantis jokių lūkesčių.
„Noriu, kad jie veiktų pagal savo sąžinę, pagal savo įsitikinimus ir prisidėtų prie to, kad mūsų visuomeninis transliuotojas siūlytų žmonėms kokybiškesnį produktą“, – akcentavo jis.
Noriu, kad jie veiktų pagal savo sąžinę, pagal savo įsitikinimus ir prisidėtų prie to, kad mūsų visuomeninis transliuotojas siūlytų žmonėms kokybiškesnį produktą.
G. Nausėda į LRT tarybą taip pat yra paskyręs jos dabartinį pirmininką Mindaugą Jurkyną, jo pavaduotoją Rėdą Brandišauskienę ir Renatą Mendeikienę.
LRT tarybą iš viso sudaro dvylika narių. Po keturis jos narius skiria prezidentas ir Seimas (du iš valdančiosios daugumos ir du iš opozicijos), dar keturis narius – Mokslo taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos vyskupų konferencija bei Lietuvos švietimo taryba.
Tarybos nariai skiriami šešerių metų kadencijai.
Dėl ambasadoriaus JAV skubių sprendimų neplanuoja
G. Nausėda sako, kad sprendimą dėl ambasadoriaus JAV priims po to, kai Užsienio reikalų ministerijoje (URM) bus baigtas su juo susijęs tyrimas.
Ministerija šiuo metu aiškinasi situaciją dėl žiniasklaidoje paviešintos informacijos apie darbuotojų pasipiktinimą sukėlusį Gedimino Varvuolio elgesį.
„Vyksta tyrimas. Mes tikrai visada labai rimtai reaguojame į ambasados kolektyvo, į žmonių pastabas dėl ambasadoriaus darbo. (...) Tačiau apkaltinti žmogų būtais ar nebūtais dalykais, kol tyrimas nėra pasibaigęs, aš nenorėčiau, todėl ir sprendimai dėl jo tikrai nebus priimti tol, kol nepasibaigs tyrimas“, – „Žinių radijo“ interviu sakė G. Nausėda.
„Pažiūrėsime, kokius tyrimas atskleis rezultatus ir tada jau pagal tuos rezultatus darysime savo sprendimus. Bet tikrai neleisiu, kad vienos ar kitos politinės partijos atstovai keltų sumaištį, imtųsi iniciatyvos kurti savo kažkokius konsultacijų mechanizmus. Manau, kad tai yra daroma tiktai dėl vienos paprastos priežasties – kad tai yra traktuojamas kaip ne jų ambasadorius“, – teigė jis.
Naujienų portalas „Delfi“ rugpjūčio pradžioje rašė, jog dalis ambasados Vašingtone darbuotojų kreipėsi į URM, pranešdami apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas.
Tuo metu BNS žiniomis, opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovai bando rengti neformalius pokalbius, per kuriuos siekia aptarti Lietuvos ambasadoriaus JAV G. Varvuolio darbą.
Reaguodama į šią informaciją, URM sudarė komisiją dėl situacijos ambasadoje.
G. Varvuolis Lietuvos ambasadoriaus JAV pareigas eina nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 dienos.
Tikisi atsakymų dėl premjero žmonos darbo, bet mato norą kalbėti tik apie praeitį
G. Nausėda tikisi, kad klausimai dėl premjero žmonos įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare bus atsakyti.
Kita vertus, jis teigia pastebintis norą kalbėti tik apie Mindaugo Sinkevičiaus praeitį, o ne apie dabartinę veiklą.
„Nors jau, atrodytų, buvo pakankamai laiko pradėti kalbėti apie tai, ką premjeras daro negerai jau būdamas premjeru, mes vis dar kalbame apie praeitį. Iš pradžių kilo viena istorija, tada šita istorija, klausimai buvo atsakyti, tada prasidėjo antra, dabar trečia, bus galbūt ketvirta, penkta. Klausimas, kada premjeras galės atsiskaityti visuomenei už tą darbą, kuris daromas dabar?“ – „Žinių radijui“ teigė šalies vadovas.
Prieš kurį laiką viešojoje erdvėje kelti klausimai dėl galimo plagiato M. Sinkevičiaus disertacijoje.
Tuo metu rugpjūčio viduryje LRT Tyrimų skyrius paskelbė apie kelis socialdemokratų aplinkos įdarbinimus Raudondvario dvare, kuriame antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Ji puse etato nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstove, nors jos kontaktai viešai neskelbiami.
Pati A. Sinkevičienė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančią tvarką bei pabrėžia, kad viešumoje paskleista informacija yra netiksli. Jos teigimu, Raudondvario dvaras neskelbia jos kontaktų, nes jos pareigos nėra susijusios su komentarų žiniasklaidai teikimu.
„Aš tikrai nemanau, kad čia reikėtų kažkokiu būdu mėginti, taip sakant, palikti klausimus dėl premjero žmonos įsidarbinimo neatsakytus. Manau, kad reikia atsakyti labai aiškiai, kokiomis sąlygomis buvo įsidarbinta, tikrai šie aspektai yra svarbūs. Labai svarbu atsakyti į klausimą, ar tikrai buvo pasiekti tam tikri rezultatai dirbant tą darbą, nes darbas be rezultatų tai, matyt, yra tiesiog visuomenei nenaudingas. Tai tikiu, kad ilgainiui mes galėsime gauti atsakymus dėl šitų klausimų ir tada jau daryti savo išvadas“, – kalbėjo G. Nausėda.
„Bet, tiesą sakant, tai, kaip chronologiškai viena po kitos šitos istorijos yra tiekiamos, man kelia tam tikrų klausimų, kad vis dėlto norima sudaryti tokį foną, kuomet galėtume kalbėti visą laiką tik apie praeitį, o ne apie tai, ką šiuo metu premjeras dirba“, – pridūrė jis.
Vis dėlto šalies vadovas sako, kad skaidrumo įdarbinant asmenis, kurie yra susiję su viešaisiais asmenimis politikoje, galėtų būti daugiau.
„Jau vien dėl to, kad post factum nekiltų tam tikrų abejonių dėl to įdarbinimo aplinkybių“, – teigė prezidentas.
Nacionalinio transliuotojo tyrimas taip pat parodė, kad dar prieš kelis mėnesius Raudondvario dvare darbavosi ir Kauno rajono mero socialdemokrato Valerijaus Makūno sutuoktinė Aurelija.
Dvare dirba ir mero patarėja Loreta Navakauskienė bei jos sutuoktinis, taip pat švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės patarėja Seime Jūratė Kuzmickaitė, ilgametės dvaro direktorės Snieguolės Navickienės sūnus ir kiti su valdančiaisiais socialdemokratais susiję asmenys.
Savivaldybės administracijos direktorius Mantas Rikteris praėjusią savaitę Seimo Antikorupcijos komisijos posėdyje nurodė, kad savivalda atliks tyrimą dėl Socialdemokratų partijos, giminių įdarbinimo savivaldybei priklausančiame Raudondvario dvare.
Kauno rajono savivaldybė yra pagrindinė Raudondvario dvaro finansuotoja. BNS rašė, kad dvaro biudžetas siekia apie 4 mln. eurų.
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