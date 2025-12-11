Premjerė: LRT įstatymo pataisos niekaip neapriboja žodžio laisvės

„Aš už diskusijas ir laisvą žodį, palaikau laisvą žodį. Aš pasisakiau ir pasisakysiu už laisvą žodį, šitas projektas tikrai žodžio laisvės neapriboja“, – žurnalistams ketvirtadienį Seime sakė I. Ruginienė.
Pasak jos, Socialdemokratų frakcijoje nuspręsta palaikyti projekto pateikimą.
„Pateikimas nieko savaime neduoda, nereiškia. Ateina įstatymo projektas, kurį galima svarstyti ir teikti pasiūlymus“, – sakė premjerė.
Anot premjerės, kadangi Seimo nariai teikia projektą, „Seimas ir turi organizuoti“ diskusiją su žurnalistų bendruomene apie jį.
„Dabar jūs klausiate Vyriausybės vadovės apie tai“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.
I. Ruginienės teigimu, klausimas dėl LRT įstatymo pakeitimų aptartas ir antradienį vykusioje koalicinėje taryboje.
Kaip rašė BNS, socialdemokratų trečiadienį registruotose pataisose numatyta, kad LRT generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų, jei jis netinkamai vykdo įstatyme numatytas funkcijas arba jei taryba nepatvirtina metinės LRT veiklos ataskaitos, ir jei už tokį nepasitikėjimą balsuoja daugiau kaip pusė visų tarybos narių.
Taip pat siūloma nustatyti, kad generalinį direktorių taryba į pareigas skiria ir iš jų atleidžia slaptu balsavimu.
Projektą pasirašė visų valdančiosios koalicijos frakcijų atstovai, jį ketinama ketvirtadienį teikti Seimui.
Žurnalistų profesionalų asociacijos teigimu, šis siūlymas, kaip ir ankstesnis, kelia grėsmę LRT nepriklausomumui. Be to, jis neaptartas su žurnalistų bendruomene.
Tuo metu LRT teigia, kad naujos pataisos parengtos skubiai, be diskusijų su visuomeniniu transliuotoju, ir kelia grėsmę jo nepriklausomumui.
Dabartinė tvarka numato, kad LRT generalinį direktorių viešo konkurso būdu penkeriems metams taryba į pareigas skiria ir iš jų atleidžia atviru balsavimu.
Taip pat numatyta, jog visuomeninio transliuotojo vadovas dėl nepasitikėjimo gali būti atleidžiamas tik tuo atveju, jeigu taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir už tokį nepasitikėjimą balsuoja mažiausiai du trečdaliai jos narių – aštuoni iš 12.
Seimas jau yra pradėjęs svarstyti „Nemuno aušros“ parengtą LRT įstatymo pataisą, kad nacionalinio transliuotojo vadovas galėtų būti atleidžiamas slaptu balsavimu jam pareiškus nepasitikėjimą, kai už tai balsuoja pusė LRT tarybos narių, tai yra šeši iš 12.
Dėl siūlomų pataisų antradienį prie Seimo įvyko žurnalistų inicijuotas protestas, į jį susirinko apie 10 tūkst. žmonių.
