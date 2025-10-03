 Premjerė: kultūros ministras turi priimti sprendimą palikti pareigas

Premjerė: kultūros ministras turi priimti sprendimą palikti pareigas

2025-10-03 13:51
Augustė Lyberytė (ELTA)

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad iš skandalų neišbrendantis kultūros ministras Ignotas Adomavičius turėtų pranešti apie sprendimą palikti pareigas.

Ignotas Adomavičius
Ignotas Adomavičius / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Mano žiniomis, kultūros ministras turi priimti sprendimą palikti pareigas“, – penktadienį žurnalistams sakė politikė.

„Aš manau, kad pats kultūros ministras praneš apie savo sprendimą jau labai greitai“, – sakė I. Ruginienė.

Šiame straipsnyje:
Ignotas Adomavičius
kultūros ministras
traukiasi iš pareigų

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Cirkas tęsiasi
Sprendimo nepriims,nes švogeris neleis.
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų