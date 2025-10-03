Premjerė: kultūros ministras turi priimti sprendimą palikti pareigas

„Mano žiniomis, kultūros ministras turi priimti sprendimą palikti pareigas“, – penktadienį žurnalistams sakė politikė.
Premjerė Inga Ruginienė sako, kad iš skandalų neišbrendantis kultūros ministras Ignotas Adomavičius turėtų pranešti apie sprendimą palikti pareigas.
„Mano žiniomis, kultūros ministras turi priimti sprendimą palikti pareigas“, – penktadienį žurnalistams sakė politikė.
„Aš manau, kad pats kultūros ministras praneš apie savo sprendimą jau labai greitai“, – sakė I. Ruginienė.
