Premjerė apie į Lietuvą įskridusius Rusijos naikintuvus: ugnies panaudojimas – kraštutinė priemonė

„Man atrodo, kad tikrai tarnybos parodė, kad čia ir dabar imasi griežtų sprendimų. Tas incidentas, kuris įvyko, atskleidė, kad esame pasirengę – NATO naikintuvai tą pačią sekundę buvo pakelti, patruliavo, prižiūrėjo oro erdvę – ne tik užtikrindami saugumą, bet ir siųsdami signalą, kad tokių dalykų netoleruosime“, – žurnalistams Kaune penktadienį sakė ministrė pirmininkė.
Pasak jos, į orą pakelti sąjungininkų naikintuvai įvertina, kokiomis priemonėmis derėtų atsakyti į pažeidimus.
„Reikia suprasti, kokios būtų pasekmės, jei panaudotume ugnį. Esame pasirengę tai daryti kraštutiniu atveju, bet šiai dienai padėtį stabilizavome būtent taip“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Kaip rašė BNS, Rusijos karinių pajėgų orlaiviai SU-30 ir IL-78 ketvirtadienio vakarą apie 700 metrų įskrido į Lietuvos teritoriją ties Kybartais ir joje išbuvo apie 18 sekundžių.
Kariuomenės duomenimis, orlaiviai galimai vykdė kuro papildymo treniruotes.
Reaguojant į incidentą, į orą buvo pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“, kurie nuskrido į pažeidimo vietą.
Incidentą pasmerkė valstybės vadovai, o Užsienio reikalų ministerija (URM) dėl incidento pareiškė griežtą protestą Rusijai, apie jį diplomatiniais kanalais informuoti NATO ir ES partneriai, Šiaurės Atlanto Taryba.
„Pasirengimas gynybai visoje Europos Sąjungoje vyksta pakankamai geru tempu. Mes, kaip Lietuva, lyderiaujame, gavau teigiamų signalų iš JAV dėl mūsų griežto, atsakingo požiūrio į gynybą. (...) Tai rodo, kad mes netoleruosime ir griežtai smerkiame mūsų oro erdvės pažeidimus“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Incidentas Lietuvoje – vienas iš daugelio pastaruoju metu Rusijos sukeltų oro erdvės pažeidimų Europoje, kurstančių nuogąstavimus, kad Maskva išbando Vakarus „pilkojoje zonoje“ tarp karo ir taikos.
BNS skelbė, kad rugsėjį trys rusų naikintuvai MiG-31 pažeidė Estijos oro erdvę virš Suomijos įlankos, kur išbuvo 12 minučių. Dėl šių veiksmų Lietuva ir Latvija, remdamos Estiją, anksčiau pareiškė protestą Rusijai.
