Premjeras: užsienio politika turi būti neatsiejama saugumo ir gynybos strategijos dalis

„Tokiomis aplinkybėmis mūsų užsienio politika tampa itin svarbia valstybės gynybos, jos atsparos dalimi. Tai galia, šiandien turinti saugoti Lietuvos savarankiškumą ir subjektiškumą“, – pranešime cituojamas M. Sinkevičius.
Pasak premjero, Lietuva turi ne tik stiprinti savo gynybinius pajėgumus, bet ir aktyviai telkti sąjungininkus, kartu rengti sprendimus ir kurti ilgalaikes partnerystes. Todėl glaudūs ryšiai su NATO ir Europos Sąjungos (ES) valstybėmis bei strateginiais partneriais turi būti vienu iš Lietuvos saugumo pagrindų.
M. Sinkevičius pabrėžė, kad šiai krypčiai ypatingą dėmesį skyrė nuo pat pirmųjų darbo dienų – pradėjo pokalbius su regiono lyderiais ir iš karto siekė stiprinti Lietuvos strategines partnerystes.
Premjeras išskyrė Baltijos ir Šiaurės šalių, Vokietijos bei Lenkijos svarbą Lietuvos saugumui. Jo teigimu, Lietuva turi dar glaudžiau koordinuoti pozicijas ES ir NATO, stiprinti bendrus gynybos, energetikos, infrastruktūros ir technologinius pajėgumus.
„Kuo daugiau ir kuo glaudesnių jungčių turėsime, tuo atsparesnis ir saugesnis bus visas regionas. Mūsų tikslas – kad Baltijos valstybės būtų ne Europos saugumo pakraščiu, o integralia Šiaurės Europos saugumo ir ekonominės erdvės dalimi“, – sakė premjeras.
M. Sinkevičius taip pat akcentavo strateginę partnerystę su Lenkija ir Vokietija. Lenkija įvardyta kaip viena kertinių regiono saugumo valstybių, o Vokietija – kaip svarbi regiono saugumo atrama. Premjeras pažymėjo, kad santykių su abiem valstybėmis darbotvarkę su jų lyderiais aptarė jau pirmosiomis darbo dienomis.
Ministras pirmininkas išreiškė lūkestį, kad diplomatinių atstovybių vadovai bus aktyvūs Lietuvos interesų atstovai ir stiprins šalies saugumą, ekonomiką bei atsparumą.
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