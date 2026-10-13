Premjeras su Volodymyru Zelenskiu aptarė Lietuvos paramą Ukrainai žiemą, ragina spausti Rusiją

Pokalbio metu aptarti aktualiausi karinės ir humanitarinės paramos Ukrainai poreikiai, įskaitant oro gynybos priemones, taip pat sankcijų Rusijai griežtinimo klausimai, pranešė Vyriausybės komunikacijos departamentas.
„Lietuva remia ir rems Ukrainą, padėdama siekti tvarios ir teisingos taikos bei laikydamasi pozicijos, kad tik Ukraina gali spręsti dėl savo ateities. Vis beatodairiškesnė Rusijos agresija akivaizdžiai rodo, kad ji suinteresuota ne taika, o tolesne agresija ir jos eskalavimu, todėl spaudimas agresorei, įskaitant sankcijas, išlieka būtinas“, – cituojamas M. Sinkevičius.
Rusijai plečiant karinius išpuolius prieš Ukrainą ir intensyvinant smūgius jos civilinei bei ypatingos svarbos infrastruktūrai, aptartos Lietuvos galimybės suteikti būtinąją pagalbą Ukrainos gyventojams artėjant sudėtingai žiemai.
Pasak pranešimo, Rusija taip pat atakuoja Ukrainos grūdų eksporto infrastruktūrą ir prekiauja iš okupuotų teritorijų pavogtais grūdais, kartu naudodamasi Europos uostais savo grūdams eksportuoti. Todėl Baltijos valstybės siekia stabdyti šį tranzitą.
BNS rašė, kad M. Sinkevičius praėjusią savaitę pranešė siūlysiantis Europos Sąjungai (ES) uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per Bendrijos teritoriją bei sankcionuoti kai kuriuos Rusijos žemės ūkio oligarchus.
2024 metais ES įvedė muitus Rusijos ir Baltarusijos grūdų produktams, kad sustabdytų jų importą į Bendriją, tačiau šie muitai ne visiškai užkerta kelią grūdų tranzitui per ES į trečiąsias šalis.
Be to, Lietuvoje nuo rugsėjo pradžios tikrinama iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per šalį gabenamų maistinių grūdų kilmė.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iki praėjusios savaitės pabaigos iš dviejų neaiškios kilmės grūdų krovinių paėmė penkis mėginius. Jų kilmė tikrinama užsienio laboratorijose, tačiau rezultatų dar nėra, naujų mėginių nepaimta.
Premjeras su V. Zelenskiu taip pat aptarė Ukrainos europinės integracijos klausimus. M. Sinkevičius patikino, kad pirmininkavimą ES Tarybai perimsianti Lietuva aktyviai telks paramą Ukrainai, jos siekiui tapti Bendrijos nare ir pažangai šiame procese.
Lietuva ES Tarybai pirmininkaus pusmetį nuo 2027 metų sausio 1 dienos.
Naujausi komentarai