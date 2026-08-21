Premjeras sako, kad dalis teiginių dėl žmonos įdarbinimo neatitinka tikrovės

„Dalis informacijos, pateiktos tyrime, yra neatitinkanti tikrovės, dalis teiginių yra iškraipyti“, – žurnalistams Senuosiuose Trakuose penktadienį sakė ministras pirmininkas.
LRT trečiadienį paskelbtame tyrime teigiama, kad Aistei Sinkevičienei grįžus po motinystės atostogų Kauno rajono savivaldybėje buvo įkurtas Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadove ji tapo be konkurso kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršijo lūkesčius.
Anot tyrimo, taip pat Raudondvario dvare A. Sinkevičienė puse etato nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstove, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami, apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję.
Pati A. Sinkevičienė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančią tvarką bei taip pat tvirtina, kad viešumoje paskleista informacija yra netiksli.
Jos teigimu, Raudondvario dvaras neskelbia jos kontaktų, nes jos pareigos nėra susijusios su komentarų žiniasklaidai teikimu, o Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius įkurtas praėjus daugiau nei metams po jos grįžimo iš motinystės atostogų.
„Džiaugiuosi savo žmonos profesiniu pasirinktu keliu. Ji puiki žmona, mūsų bendrų vaikų mama ir žmogus, išsilavinęs, baigęs tris aukštąsias mokyklas, turbūt gali siekti karjeros nepriklausomai nuo to, ar ji premjero žmona, ar politiko žmona, – kalbėjo M. Sinkevičius. – Manau, kad ji pasirinko profesinį kelią, aš ja didžiuojuosi ir nematau jokio kriminalo dėl to, kas buvo viešinama, nes dalis informacijos neatitinka tikrovės.“
Kaip skelbė BNS, reaguodami į žurnalistinį tyrimą, Seimo opozicijos atstovai teigia, kad situaciją turėtų patikrinti atitinkamos tarnybos, parlamento Antikorupcijos komisija kitą savaitę spręs, ar pradėti tyrimą.
Naujausi komentarai