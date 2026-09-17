 Premjeras apie kratas NMA: problemos rimtos, lauksime žinių

Premjeras apie kratas NMA: problemos rimtos, lauksime žinių

2026-09-17 13:35
Dominykas Biržietis (BNS)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) antrąkart šią savaitę atlikus kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA), premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad situacija rimta, teigė laukiantis iš teisėsaugos žinių apie kardomąsias priemones įtariamiesiems.

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<span>Premjeras apie kratas NMA: problemos rimtos, lauksime žinių</span>
Premjeras apie kratas NMA: problemos rimtos, lauksime žinių / Asociatyvi R. Riabovo / BNS nuotr.

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„Žinoma, kad problemos yra rimtos. Ir teisėsaugos institucijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, tikrai apsilankydamos dažniausiai kratų metu neatneša gerų naujienų. Tai situacija yra rimta“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė Vyriausybės vadovas.

„Lauksime teisėsaugos pranešimų dėl tolesnių (...) kardomųjų priemonių taikymo ar netaikymo šiems asmenims. Laukiame ir oficialios informacijos, be to, kad tikrai vyksta negražūs ir rimti dalykai“, – pažymėjo jis.

BNS rašė, kad FNTT pareigūnai ketvirtadienį atlieka kratas NMA. Kratos atliktos ir įstaigos vadovo Fortunato Dirginčiaus kabinete.

Tai antras kartas šią savaitę, kai FNTT pareigūnai lankosi NMA, jie kratas atliko ir antradienį.

BNS žiniomis, šioje byloje įtarimai jau pareikšti keliems asmenims.

Šiame straipsnyje:
FNTT
Mindaugas Sinkevičius
kratos
NMA
kardomosios priemonės

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