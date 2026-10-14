Premjeras – apie finansų bei užsienio reikalų ministrus: ar jais patenkintas?

„Ministro reziumė, biografiją žinau neblogai, kadangi rinkausi jį skirdamas. (...) Tikrai įvairios darbo patirtys, net ir patirtis mokant studentus apie viešuosius finansus“, – interviu BNS trečiadienį sakė M. Sinkevičius, paprašytas pagrįsti finansų ministro kompetenciją.
„Manau, kad dar labai per ankstyva kažkaip tai neigiamai susifokusuoti į finansų ministrą. Aišku, ministras gal dėl to, kad esame biudžeto rengimo laikotarpyje, sulaukia labai daug dėmesio. Bet noriu tikėti, kad visas procesas įvyks sklandžiai ir galbūt po sklandaus biudžeto priėmimo (...) tie vertinimai atslūgs, žmogus tiesiog įrodys realiu darbu“, – pridūrė jis.
„Tam tikrų pastabų esu sakęs praeityje, prieš nominuojant Vyriausybę, ypač santykyje su parlamento nariais. Manau, kad jis išvadas tikrai daro ir tą progresą matau“, – kalbėjo ministras pirmininkas.
Kaip rašė BNS, T. Valys viešos kritikos yra sulaukęs iš opozicinių partijų dėl ministro nesirodymo jų frakcijose.
Nepasitenkinimą reiškė ir koalicijos partneriai demokratai, kurių pirmininkas Virginijus Sinkevičius po koalicijos tarybos posėdžio praėjusią savaitę aiškino iš T. Valio pasigedęs išsamesnio kitų metų valstybės biudžeto projekto pristatymo.
Tuo metu trečiadienį žurnalistų paprašytas sureaguoti į kito „Vardan Lietuvos“ nario Algirdo Butkevičiaus abejones ministro kompetencija, T. Valys atsakė tik fraze „šaudė tu šaudė“. Tai – viešumoje išplitęs 2014 metais A. Butkevičiaus angliškai pasakytos kalbos fragmentas „shoulder to shoulder“ (liet. „petys į petį“), skirtas pašiepti buvusio premjero anglų kalbos žinias.
M. Sinkevičiaus teigimu, T. Valys galėtų reaguoti kitaip, tačiau, premjero manymu, toks yra ministro bendravimo būdas.
Galime būti išprovokuoti, ne nuotaikoje, suirzę, pavargę. Bet kai kalbame viešumoje, o ne kažkur prie bokalo alaus, turime jausti tam tikrą etiketą ir bendravimo manierą.
Jis taip pat pabrėžė, kad visi politikai turėtų rodyti pagarbą žiniasklaidai, politiniams oponentams, būti „atjautūs ir empatiški“.
„Galbūt (T. Valio – BNS) komunikacija – reakcijos į politinių oponentų užklausas, tam tikras apipylimas ar atakos – galėtų būt kitokia, bet tai yra labiau jau tokie asmeninio komunikavimo bruožai“, – sakė M. Sinkevičius.
„Galime būti išprovokuoti, ne nuotaikoje, suirzę, pavargę. Bet kai kalbame viešumoje, o ne kažkur prie bokalo alaus, turime jausti tam tikrą etiketą ir bendravimo manierą. Pastabų sulaukiantys kolegos turėtų jas įsivertinti“, – aiškino politikas.
Vyriausybės vadovas, be kita ko, pabrėžė pasitikintis visais savo Vyriausybės ministrais.
„Tai yra darbingi, progresyvūs žmonės, teikiantys idėjas, nebijantys diskusijos, aštrių kampų“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Pats T. Valys anksčiau aiškino nevaikščiojantis į opozicinių frakcijų ir Seimo komitetų posėdžius, nes yra susikoncentravęs į 2027 metų valstybės biudžeto rengimą.
Biudžeto projektą Vyriausybė planuoja tvirtinti penktadienį, vėliau jis bus svarstomas ir priimamas Seime.
Anksčiau M. Sinkevičius sakė, jog biudžeto svarstymas ir priėmimas bus didžiausias ministro ir visos Vyriausybės išbandymas.
Patenkintas K. Budriu
Premjeras M. Sinkevičius sako esąs patenkintas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio darbu ir iki metų pabaigos tikisi proveržio Lietuvos bei Kinijos santykiuose.
„Darbas vyksta, jis vyksta. Kaip aš kartais pasakau šiek tiek gatvės kalba – be pompos, ramiai. Su Rytų valstybėmis reikia gal mažiau to tokio fono ir triukšmo, o reikia ramaus bendradarbiavimo. Tam tikri darbai jau padaryti, yra siekis iki metų pabaigos matyti labai aiškų progresą pokyčiuose mūsų diplomatinio atstovavimo atkūrime“, – trečiadienį interviu BNS sakė Vyriausybės vadovas.
Kaip aš kartais pasakau šiek tiek gatvės kalba – be pompos, ramiai. Su Rytų valstybėmis reikia gal mažiau to tokio fono ir triukšmo, o reikia ramaus bendradarbiavimo.
„Tikiuosi, kad pavyks, ties tuo dirbama. Bet vėlgi, nėra viskas vien Lietuvos rankose. Tai yra tarpvalstybiniai reikalai ir tai užtrunka, yra tam tikra specifika“, – pridūrė jis.
Premjero teigimu, Lietuvos Vyriausybė yra sudariusi veiksmų planą siekiant atkurti diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija. Jame numatyti ir konkretūs veiksmai, ir terminai, tvirtino ministras pirmininkas.
Anot jo, plane gruodžio mėnuo numatytas, kai tikimasi pasiekti proveržį santykiuose su Kinija.
M. Sinkevičius atsisakė nurodyti konkretesnes šio plano detales ir teigė, kad pasimokyta iš ankstesnės patirties ir dabar veikiama vengiant diskusijų viešoje erdvėje.
Premjeras nei patvirtino, nei paneigė, kad grįžta prie pokalbių dėl Taivaniečių atstovybės pavadinimo Lietuvoje.
Ministras pirmininkas teigė susitikimuose ir derybose su kinais nedalyvaujantis, už tai atsakingas užsienio reikalų ministras K. Budrys.
Anksčiau premjeras yra sakęs, kad iš užsienio reikalų ministro tikisi tam tikros pažangos „diplomatinių santykių atkūrime“ iki Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį.
Trečiadienį BNS Vyriausybės vadovas tvirtino, kad, jo vertinimu, K. Budrys dirba gerai.
„Manau, kad reikia vertinti ministro darbą ne pagal vieno klausimo sprendimą, bet pagal diplomatinį atstovavimą, o Kęstutis Budrys daro daug ir ne vien tą Rytų tematiką, daro daug“, – teigė M. Sinkevičius.
Perklaustas, ar užsienio reikalų ministras dirba gerai, jis atsakė: „Mano vertinimu, taip. Mes ir matomi, ir girdimi, ir mezgamos naujos partnerystės. Ir matau potencialo, tiesą sakant, net ir sprendžiant darbo jėgos migrantų atskiras temas. Tai nestatyčiau savęs į tokią poziciją, kad arba taip, arba kitaip. Lūkestis labai aiškiai išsakytas, tikiuosi, kad jis bus nuoširdžiai realizuotas ir realizuotas laiku.“
Kaip skelbė BNS, valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie santykių su Kinija normalizavimą iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, kokį turi kitos ES valstybės. Tai numatyta ir Vyriausybės programoje.
Lietuvos ir Kinijos diplomatiniai santykiai pašlijo 2021 metų rudenį, kai Vilnius leido Taivanui sostinėje atidaryti Taivaniečių atstovybę. Kitose šalyse tokios atstovybės veikia Taipėjaus pavadinimu.
Tuomet Kinija vienašališkai pažemino diplomatinį atstovavimą nuo ambasadorių iki laikinųjų reikalų patikėtinių lygio. Savo ruožtu Lietuva atsisakė išduoti naujas akreditacijas Kinijos diplomatams, todėl nuo pernai gegužės šalyje neliko nė vieno Kinijos diplomato.
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