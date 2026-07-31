 Pranešė, kur bus palaidota Kazimira Prunskienė

Pranešė, kur bus palaidota Kazimira Prunskienė

Vyks valstybinės laidotuvės
2026-07-31 09:26
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Mirus pirmajai atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerei Kazimirai Prunskienei, bus organizuojamos valstybinės laidotuvės, politikė bus laidojama Antakalnio kapinėse.

Kazimira Prunskienė
Kazimira Prunskienė / A. Ufarto / BNS nuotr.

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„Bus valstybinės laidotuvės, laidojama Antakalnio kapinėse, Signatarų kalnelyje“, – BNS penktadienį sakė premjero atstovas Gedas Salyga.

Pasak jo, tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas kiek vėliau.

Kaip rašė BNS, K. Prunskienė mirė eidama 84-uosius metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos Vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius.

2012 metais K. Prunskienė patyrė insultą. Po jo sutriko moters kalba ir K. Prunskienė į aktyvią politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo.

Šiame straipsnyje:
Kazimira Prunskienė
laidotuvės
Antakalnio kapinės

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Komentarai

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Tai
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-2
>As \\.//
>>>Nekantriai laukiam rodos jau,jau jau,bet jis kaip slibinas devyngalvis vėl,mūsų visų nelaimei,atgyja.
0
-2
As
Praneskit kada isgama liundzbyrgy laidos.
4
-2
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