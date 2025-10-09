Popovienė: sunku pasakyti, kodėl kultūros darbuotojai protestuoja prieš „Nemuno aušrą“

„Labai sunku dabar pasakyti, kodėl kultūros darbuotojai protestuoja prieš „Nemuno aušrą“ kaip prieš politinę partiją“, – Žinių radijui sakė socialdemokratė R. Popovienė.
Ji teigė kaip laikinoji ministrė dar nesusitikusi su kultūrininkais, tačiau akcentavo, kad dialogas reikalingas norint suprasti jų poziciją.
„Iš tiesų reikėtų kalbėti, įsiklausyti, kokios tos vertybinės pozicijos netinka ir gal tas pozicijas galima susiderinti“, – kalbėjo ministrė.
Visgi ji tvirtino besitikinti kritikos valdžiai „dėl sprendimų, dėl tam tikrų procesų vykdymo“, o ne dėl konkrečios partijos.
BNS rašė, kad kultūrininkai jau kelias savaites protestuoja dėl kultūros ministro portfelio priskyrimo „Nemuno aušrai“.
R. Popovienė konkrečiai neatsakė, ar pritartų dar vieniems ministerijų mainams, kad „aušriečių“ atsakomybei būtų paskirta kita ministerija.
„Norėtųsi, kad jie (sprendimai – BNS) būtų priimti taip, kad tie procesai vyktų stabiliai ir neliktų politinių įtampų“, – teigė politikė.
Ketvirtadienį LRT užsakymu paskelbta „Norstat“ atlikta visuomenės apklausa.parodė, kad apie 45 proc. Lietuvos gyventojų palaiko kultūros bendruomenės protestus.
Tyrimas rodo, kad protestų nepalaiko 32 proc. visuomenės, o likę 23 proc. neturi nuomonės šiuo klausimu.
„Tai yra normalu, normalu, kad žmonės dalyvauja atvirai procesuose, reiškia savo nuomonę“, – reaguodama į apklausos duomenis, sakė R. Popovienė.
„Mes turime įsiklausyti ir išgirsti žmones“, – pridūrė ji.
Kultūros ministru formuojant Vyriausybę buvo paskirtas „aušrietis“ Ignotas Adomavičius, tačiau jis praėjusią savaitę pasitraukė iš pareigų.
