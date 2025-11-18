Popovienė: ministerija pedagogams siūlo palankiausią variantą

„Pokalbis buvo tikrai konstruktyvus ir buvome susitarę, kad pateiksime atsakymą į jų siūlymą. Jie siūlė, kad darbo užmokestis pedagogams 2026 metais nuo sausio 1-osios didėtų 8 proc., tačiau mes siūlome tokį atlyginimo didinimo variantą, kuris mokytojams būtų finansiškai palankesnis“, – BNS antradienį sakė švietimo ministrė.
„Labai nuoširdžiai noriu pakviesti visą pedagogų bendruomenę įvertinti realius skaičius ir atsižvelgti ne tik į 2026-uosius, bet ir į vėlesnių metų perspektyvą, kuri tikrai mokytojų atžvilgiu yra palanki“, – tikino ji.
Anot ministrės, buvo dar kartą atlikti skaičiavimai ir įvertinti įvairūs siūlymai, kaip galėtų didėti pedagogų atlyginimai, tačiau geresnio varianto, nei pateiktas anksčiau, nerasta.
BNS rašė, kad pernai spalį atnaujintoje šakos kolektyvinėje sutartyje su keturiomis profsąjungomis numatyta, jog kasmet iki 2028-ųjų pedagogams atlyginimai bus didinami 5 proc. daugiau nei prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimas.
Pagal šį susitarimą mokytojų algos nuo sausio turėjo didėti 7,65 proc., tačiau pagal pateiktą biudžeto projektą numatytas 5 proc. augimas.
ŠMSM lapkričio pradžioje paskelbė derybose su švietimo profsąjungomis sutarusi, jog pedagogų darbo užmokestis nuo 2026-ųjų rugsėjo 1 dienos didės 11,5 procento.
Tokį alternatyvų darbo užmokesčio didinimo grafiką Vyriausybei siūlė Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga.
Andriaus Navicko atstovaujama Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga nėra pasirašiusi sutarties, tačiau nepritaria juos taip pat paliesiantiems pokyčiams ir trečiadienį prie ministerijos žada rengti mitingą.
Tikrai išklausysiu mitingo dalyvius, kalbėsiu taip pat, kaip ir pastarosiomis savaitėmis, kai diskutavome derybų su profesinėmis sąjungomis metu.
R. Popovienė planuoja susitikti su pedagogais, kurie atvyks į mitingą.
„Mitingai, protestai, tai tikrai yra normali demokratinės visuomenės valios išraiška. Ir tikrai išklausysiu mitingo dalyvius, kalbėsiu taip pat, kaip ir pastarosiomis savaitėmis, kai diskutavome derybų su profesinėmis sąjungomis metu“, – teigė ji.
Pirmadienį apie prisidėjimą prie akcijos paskelbė ir sutarimo dėl atlyginimų taip pat nerandantis, šakos kolektyvinę sutartį pasirašęs Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas.
„Iš pradžių supratau, kad tenkina juos tas pasiūlymas, bet dabar matau, kad jie taip pat išsakė tą poziciją, kad norėtų nuo sausio (atlyginimų didėjimo – BNS). Supratau, kad jie rytoj irgi ateis į mitingą, tai taip pat šnekėsimės ir žiūrėsime, kokios nuotaikos jų“, – sakė R. Popovienė.
A. Navickas: pokalbis su švietimo ministre nesėkmingas, spręs dėl streiko
Su švietimo, mokslo ir sporto ministre R. Popoviene antradienį susitikusi Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga susitarimo nepasiekė, todėl trečiadienį ketina protestuoti šalia ministerijos ir spręsti dėl streiko rengimo.
„Iš tikrųjų galima sakyti visai nepasisekė (susitikimas – BNS). Ministrė laikėsi savo ankstesnės pozicijos ir faktiškai net nepasiūlė ir neįvertino mūsų varianto, laikėsi blogiausio (varianto – BNS) mokytojams, kuriems atlyginimas didės tik 3 proc., kai tuo tarpu šalies vidurkis augs apie 8 proc.“, – BNS sakė LŠDPS pirmininkas A. Navickas.
Jis tvirtino, kad su mokytojais trečiadienį rinksis prie ministerijos, o vėliau svarstys, ar skelbti streiką.
„Taip, rytoj rinksimės prie ministerijos, o po to svarstysime jau streiko skelbimo galimybę. (...) Mokytojai nepatenkinti, manau, kad bus tų žmonių“, – nurodė jis.
A. Navicko teigimu, didžiausias profsąjungos reikalavimas – kad mokytojams atlyginimas didėtų ne mažiau šalies vidutinio darbo užmokesčio.
