Po susitikimo su koalicijos partneriais – svarbi žinia iš Mindaugo Sinkevičiaus

Po susitikimo su valdančiosios koalicijos partneriais Seime M. Sinkevičius teigė, kad pirmojo būsto regionuose programos finansavimas bus didinamas iki 50 mln. eurų per metus.
„Jūs pamenate turbūt ir visi pamename, kad dažnai būdavo toks pratimas: registracija, aplikavimas (paramos pirmajam būstui išmokai – BNS) ir per penkias minutes baigiasi pinigai. Tai tas požiūris turėtų keistis su didesniu finansavimu“, – žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
Pasak jo, taip pat bus pasiūlyta vienkartinė apie 140 eurų išmoka priešmokyklinukams ir pradinukams mokinio reikmėms įsigyti.
Ji būtų universali, nevertinant šeimos pajamų. Dabar ši išmoka skiriama kaip socialinė parama šeimoms su mažesnėmis pajamomis ir siekia du bazinės socialinės išmokos dydžius – 148 eurus.
Premjeras taip pat sakė, kad valdantieji dar neapsisprendė dėl to, kokios turėtų būti vaiko priežiūros atostogų lubos ir ar jos apskritai reikalingos.
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