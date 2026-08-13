 Po skundo dėl disertacijos – Gintarės Skaistės komentaras

Po skundo dėl disertacijos – Gintarės Skaistės komentaras

2026-08-13 12:20
Karolina Ambrazaitytė (BNS)

Parlamentarė konservatorė Gintarė Skaistė sako pasitikinti institucijų gebėjimu objektyviai įvertinti dėl jos disertacijos pateiktą skundą ir žada bendradarbiauti.

Gintarė Skaistė
Gintarė Skaistė / P. Adamovič / BNS nuotr.

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„Man svarbu, kad visi skunde keliami klausimai būtų profesionaliai ir objektyviai įvertinti. Universitetui pateiksiu visą reikalingą informaciją ir bendradarbiausiu nagrinėjant skundą. Pasitikiu institucijų gebėjimu šį vertinimą atlikti objektyviai“, – komentare BNS teigė politikė.

Šiuo metu G. Skaistė išvykusi iš Lietuvos ir teigė apie situaciją sužinojusi iš viešai pateiktos informacijos.

Anot jos, disertacija nuo pat apsigynimo buvo viešai prieinama.

Kaip skelbė BNS, rugpjūčio 10-ąją Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galbūt pažeistos akademinės etikos G. Skaistei rengiant daktaro disertaciją. Skunde keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo, skaičiavimų neatitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumų.

Tarnyba nurodė skundą savireguliacijos pagrindu perdavusi nagrinėti Mykolo Romerio universitetui.

Išnagrinėjęs skundą, universitetas turės informuoti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą apie priimtą sprendimą. Pati tarnyba skundą vertintų, jeigu jo teikėjas nesutiktų su universiteto sprendimu ir dėl to kreiptųsi į tarnybą.

Tarnybos duomenimis, G. Skaistės daktaro disertacija „Institucijų sistemos poveikio rizikos kapitalo investicijoms vertinimo modelis“ buvo parengta MRU ir apginta 2016 metų sausio 28 dieną.

MRU vicerektorius Saulius Spurga BNS patvirtino, kad universitetas iš akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus gavo medžiagą, susijusią su G. Skaistės disertacija, bet plačiau jos nekomentavo.

Šiame straipsnyje:
Gintarė Skaistė
disertacija
skundas dėl disertacijos

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Komentarai

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bor
Po velnių kada seimazmogai pradėsite dirbti tam kam esate pasamdyti o tai dabar tik image,sau pasiskyre, kosminius atlyginimus ieškote po subines smegenų tikėdamiesi tarpusavyje, o iš jūsų darbo naudos kaip iš seno ožio pieno.......,....
5
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Jokio Skirtumo
tarp bsocebru ir konservu nera. Tai pamainynes partijos kenkejos.
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0
Protas
Išsidirbusi bebrų nomenklatūra sistemą kai tik išlenda jų nešvarūs reikalai tuoj savo š.. pradeda tepti konservatorius tipo štai ir jie tokie kaip mes..vienu žodžiu visi valdžioj tokie... Ne! Ne visi. Visi puikiausiai mato ir žino kas yra kas ir kaip gyvena.
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