Po šaršalo – kultūros viceministro Broko atsakas: ji buvo neeilinė moteris

„Kilus šmeižto bangai prieš mane ir mano kūrybinę veiklą, kuri visada vadovavosi kūrėjo etikos principais ir aukščiausiais kūrybos standartais, jaučiu pareigą paaiškinti mano santykį su šia tema. Mano dėmesį patraukė ne vadinamasis „metodas“, o asmenybė – rašytoja Evdokija Lučežarnova (Marčenko). Ji buvo neeilinė moteris, kilusi iš rusijos karinio-pramoninio komplekso, tačiau vėliau tapusi kūrėja, drąsiai kalbėjusia apie žmogaus sąmonės laisvę, atsakomybę ir taiką pasaulyje. Būtent šios idėjos, nepalankios rusijos valdžiai, ir tapo priežastimi, dėl kurios prieš ją buvo panaudotos dezinformacijos ir propagandos priemonės. Kūrėja buvo sistemingai kompromituojama, jai klijuojamos „sektos“ etiketės, iškraipomi žodžiai, o visa jos veikla pateikta taip, kad atgrasytų žmones nuo savarankiško mąstymo. Tai klasikinis informacinio susidorojimo pavyzdys, kai autoritarinė sistema siekia sunaikinti asmenybę, kalbančią valdžiai nepatogią tiesą“, – feisbuke rašė A. Brokas.
Jis teigė, kad kaip režisierių ir tyrėją ši istorija sudomino būtent kaip žmogaus teisių ir informacinės psichologijos reiškinys – kaip valstybės galios mechanizmai pasitelkia žiniasklaidą, kad diskredituotų kritiškai mąstančius žmones.
„Tad mano domėjimasis šia tema buvo ir išlieka kultūrinis bei analitinis – nukreiptas į žmogaus laisvės, orumo, tiesos ir kūrėjo atsakomybės temas, o ne į kokius nors „ritmologijos metodus“. Kaip ir visuose mano filmuose bei projektuose, mano tikslas visada buvo ginti žmogaus orumą, skatinti taiką ir stiprinti dialogą tarp skirtingų kultūrų. Tai vertybės, kurios išlieka mano kūrybos branduoliu ir profesinės veiklos pagrindu. Kviečiu visus kritiškai vertinti ir atsakingai elgtis su rusijos tarnybų skleidžiama dezinformacija, ypatingai jas cituodami – nepakliūkime į šias pinkles. Mano kūrybos laukas išlieka nepakitęs: ir toliau nuosekliai sieksiu, kad žmogaus teisės ir demokratijos principai būtų aukščiau melo“, – teigė kultūros viceministras.
Primename, kad antradienį Kultūros ministerijoje pareigas pradėjo eiti viceministrai A. Brokas, anksčiau šias pareigas užėmusi Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin.
Kaip pranešė ministerija, A. Broko kuravimo sritys – profesionalusis menas, nacionalinės kultūros sklaida užsienyje, tarptautinis bendradarbiavimas ir tarpvalstybinės kultūros programos, kinas, kultūros ir kūrybinės industrijos, Lietuvos valstybei reikšmingų kultūrinių istorinių įvykių įprasminimas, literatūra ir leidyba, mecenatystė, menininko statusas ir socialinė apsauga, kultūrinio bendradarbiavimo plėtojimas su lietuvių diaspora užsienyje.
A. Brokas yra tarptautinius apdovanojimus pelnęs filmų prodiuseris ir režisierius, turintis ilgametę patirtį kino industrijoje.
Jis yra įgijęs audiovizualinių menų bakalauro ir magistro laipsnius Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, taip pat studijavo tarptautinių kultūros projektų vadybą Helsinkio Metropolijos taikomųjų mokslų universitete.
Naujasis viceministras yra kino ir meno gamybos kompanijų „Culture Bridge“ ir „OMNIA MEDIA“ įkūrėjas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas partneris.
Pasak ministerijos, A. Brokas prodiusavo ir režisavo keliolika dokumentinių bei meninių filmų, tarp jų – pasaulinio pripažinimo sulaukusį „Endless Corridor“ („Begalinis koridorius“), bendradarbiavo su žinomais tarptautiniais kūrėjais.
Jo darbai yra pelnę dešimtis apdovanojimų JAV, Ispanijoje, Italijoje, Naujojoje Zelandijoje ir kituose tarptautiniuose kino festivaliuose.
Naujausi komentarai