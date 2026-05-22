Po naujausio teisėsaugos tyrimo – premjerės raginimas vadovui trauktis iš pareigų

„Tokio masto incidentai neišvengiamai kelia vadovybės atsakomybės klausimą. Registrų centro vadovas turi pasitraukti iš pareigų. Ekonomikos ir inovacijų ministras turi priimti tinkamą sprendimą, taip pat pavesti atsakingoms institucijoms atlikti incidento ir sistemų saugumo auditą bei pateikti planą, kaip bus stiprinamas Registrų centro atsparumas ir duomenų apsauga“, – feisbuke penktadienį rašė premjerė.
Nuo 2023 metų Registrų centrui vadovauja Adrijus Jusas.
Kaip skelbė BNS, Generalinė prokuratūra penktadienį pranešė tirianti galimą neteisėtą prisijungimą prie informacinių sistemų ir kitus su tuo susijusius kibernetinius nusikaltimus.
Tyrimas pradėtas gavus pranešimą apie galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, susijusius su valstybės valdomais duomenų registrais.
Į šią situaciją žiūriu labai rimtai.
Anot pranešimo, keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie Registrų centro valdomų duomenų registrų vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas.
Įtariama, kad iš viso galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkst. registrų įrašų.
Prokuratūros teigimu, turimi duomenys taip pat leidžia manyti, kad pagrindinis šių nusikalstamų veikų taikinys buvo Nekilnojamojo turto, Juridinių asmenų registrų duomenys, kurie nustatyta tvarka suinteresuotiems asmenims yra teikiami kaip mokama paslauga.
Pasak premjerės, šis incidentas kelia rimtų klausimų dėl valstybės duomenų saugumo, tačiau galimą nusikalstamą veiką pastebėjusios valstybės institucijos sureagavo nedelsiant: pradėtas ikiteisminis tyrimas, užblokuotos įtariamos paskyros, apribotos prieigos, į tyrimą įsitraukė teisėsauga, atsakingos ministerijos ir Valstybės saugumo departamentas.
„Į šią situaciją žiūriu labai rimtai. Kalbame ne tik apie technologinį incidentą, bet ir apie žmonių pasitikėjimą valstybe ir jos gebėjimu apsaugoti jautrius duomenis“, – teigė I. Ruginienė.
„Būtina nedelsiant imtis visų reikalingų veiksmų duomenų apsaugai užtikrinti ir kuo skubiau visuomenei pristatyti aiškų priemonių planą, kaip bus šalinami nustatyti trūkumai. Visuomenė turi kuo greičiau gauti atsakymus į jai kylančius klausimus“, – rašė ji.
Ministrės pirmininkės teigimu, visuomenė apie tyrimo eigą ir rezultatus bus informuojama tiek, kiek tai leis ikiteisminio tyrimo ir nacionalinio saugumo interesai.
Ikiteisminį tyrimą atlieka Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Tyrimo metu bendradarbiaujama su Vidaus reikalų, Teisingumo, Ekonomikos ir inovacijų ministerijomis, kitomis įstaigomis, Valstybės saugumo departamentu.
Ekonomikos ministras prisideda prie raginimų trauktis
Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas prisideda prie premjerės raginimų Registrų centro vadovui A. Jusui trauktis iš pareigų.
„Šiandien visuomenė turi matyti ne bandymus gintis ar ieškoti pasiteisinimų, o aiškius sprendimus ir atsakomybę, todėl pritariu premjerės pozicijai dėl Registrų centro vadovo atsakomybės“, – savo „Facebook“ paskyroje penktadienį rašė ministras.
Pasak E. Grikšo, Registrų centras atsakingas už valstybės duomenų saugojimą ir privalo užtikrinti jų saugumą.
„Jei paaiškėja, kad egzistavo spragos ir nebuvo laiku suvaldyta rizika, vadovybė turi prisiimti atsakomybę už nepriimtus sprendimus“, – teigė ministras.
Kaip BNS aiškino ministro patarėja Dalia Vencevičienė, atsistatydinti raginamas tik vadovas, nes nauja įmonės valdyba suformuota neseniai – balandį.
„Ši situacija taip pat rodo, kad pritrūko Registrų centro vadovybės lyderystės ir iniciatyvos laiku įvertinti grėsmes bei pasimokyti iš Ukrainos patirties bei pastarųjų dienų įvykių, kurie aiškiai parodė, kokią reikšmę valstybei turi informacinių sistemų atsparumas“, – pridūrė ministras.
Anot jo, ministerija paragino Registrų centrą sustiprinti saugumo priemones ir imtis papildomų veiksmų, siekiant įvertinti galimas rizikas ir užtikrinti, kad tokie incidentai ateityje nepasikartotų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)