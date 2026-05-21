Po ministro pareiškimų – premjerės raginimas

„Girdėjau įvairių pasisakymų, ir dėl nukreipiamų dronų, tai šiandien, man atrodo, kad reikėtų susilaikyti nuo aštresnių pasisakymų“, – sakė I. Ruginienė.
Taip premjerė kalbėjo ketvirtadienį Vyriausybės valandoje Seime, kai Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen paprašė įvertinti Lietuvos diplomatijos vadovo pasisakymą apie Kaliningrado sritį.
K. Budrys šią savaitę publikuotame leidiniui „Neue Zurcher Zeitung“ teigė, kad NATO turi visas priemones sunaikinti Rusijos eksklave esančius oro gynybos pajėgumus.
„Privalome parodyti rusams, kad esame pajėgūs pralaužti jų mažąją tvirtovę, kurią jie įrengė Kaliningrade. Prireikus, NATO turi visas priemones ten esančias Rusijos oro gynybos ir raketines bazes sulyginti su žeme“, – žurnalistams sakė ministras.
Labai norėčiau, kad mes daugiau naudotume atgrasymo, o ne eskalacijos retoriką.
Tuo metu socialiniame tinkle „X“ Lietuvos diplomatijos vadovas teigė, kad Rusija sąmoningai nukreipia Ukrainos dronus į Baltijos šalis, prieš pastarąsias vykdydama šmeižto kampaniją.
Taip jis kalbėjo Rusijos užsienio žvalgybos tarnybai antradienį pareiškus, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos, o Ukrainos kariai neva jau dislokuoti Latvijoje.
„Kalbėti apie tai, kad yra duomenų, kad dronai yra nukreipiami į Lietuvą, tai tokių duomenų nėra, šiandien svarbu išlikti ramiems ir aiškiai vadovautis instrukcijomis, nekelti nereikalingų bangų ten, kur jų nėra“, – pridūrė ji.
Mišriai Seimo narių grupei priklausantis parlamentaras Vitalijus Šeršniovas paprašė Vyriausybės vadovės patikslinti poziciją dėl K. Budrio pareiškimų apie Kaliningradą.
„Koks tikslas pono Budrio eskaluoti tokį dalyką, ar čia prezidentiniai rinkimai artėja, ar čia dirba kažkokiems pentagonams“, – kalbėjo parlamentaras.
Premjerė teigė K. Budrio pasisakymą vertinanti kaip savotišką jo norą vartoti atgrasymo retoriką.
„Labai norėčiau, kad mes daugiau naudotume atgrasymo, o ne eskalacijos retoriką“, – sakė I. Ruginienė.
BNS skelbė, kad pastaruoju metu tiek Lietuvoje, tiek kitose Baltijos šalyse bei Suomijoje fiksuojami dronų incidentai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)