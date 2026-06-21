Pinskuvienė švenčia gimtadienį: pasidalijo nuotrauka tik su maudymosi kostiumėliu

„Šiandien man 51. Kuo daugiau metų, tuo mažiau noro būti tobulai ir tuo daugiau noro būti tiesiog laimingai. Ramiai. Su šypsena. Be didelio poreikio kam nors ką nors įrodyti. Dar einu. Dar mokausi. Dar svajoju. Dar juokiuosi. Dar myliu gyvenimą. O visa kita… tik skaičiai. Gyvenimas vis dar skanus ir saldus kaip tas kokosas“, – feisbuke rašė politikė.
Ji pasidalijo nuotrauka, kurioje moteris dėvi maudymosi kostiumėlį, o ant ištiestų kojų – kokoso riešutas.
Įrašas patraukė internautų dėmesį – per kelias valandas jis sulaukė daugiau nei 10 tūkst. patiktukų ir daugiau nei 800 komentarų.
Kai kurie žmonės žarstė komplimentus ir linkėjo politikei būti laimingai, kad nuo jos veido nedingtų šypsena.
„Aplankėm jūsų puoselėjamas Širvintas, labai gražus ir mielas miestas. Linkim nepristygti energijos, noro kurti, gražinti savo miestą, o jums palinkėsiu eiti tik pirmyn, nepasiduoti jokioms negandoms ir džiaugtis gyvenimu, ir te saugo angelas sargas“, – linkėjo Ginta.
Kiti po įrašu prisiminė skandalus ir linkėjo, kad ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) išvados būtų palankios.
„STT turbūt irgi pasveikino su gimimo diena“, – šmaikštavo Marija.
Kaip jau skelbta, STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Ž. Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių.
(be temos)
(be temos)
(be temos)