 Patarėjas: jokių nurodymų dėl Muitinės departamento vadovo atrankos Ruginienė nedavė

Patarėjas: jokių nurodymų dėl Muitinės departamento vadovo atrankos Ruginienė nedavė

2026-10-14 17:09
Gabrielė Žimantaitė (ELTA)

Po Seimo konservatorės Dalios Asanavičiūtės-Gružauskienės kreipimosi į Generalinę prokuratūrą dėl galimo piktnaudžiavimo tarnyba vykdant atranką į Muitinės departamento generalinio direktoriaus pareigas, socialinės apsaugos ir darbo ministrės, ekspremjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas teigia, kad pastaroji su šia atranka nėra susijusi. 

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Patarėjas: jokių nurodymų dėl Muitinės departamento vadovo atrankos Ruginienė nedavė</span>
Patarėjas: jokių nurodymų dėl Muitinės departamento vadovo atrankos Ruginienė nedavė / J. Kalinsko / ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

D. Asanavičiūtė-Gružauskienė savo kreipimesi prašo teisėsaugos įvertinti, ar tuometė ministrė pirmininkė I. Ruginienė davė nurodymus tuometei Finansų ministerijos vadovybei, siekdama, kad šią atranką laimėtų Mantas Matulionis.

„Ministrė jau anksčiau yra aiškiai nurodžiusi, kad jokių nurodymų dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus atrankos nedavė“, – atsakyme Eltai nurodė I. Dobrovolskas.

Vis tik, anot jo, parlamentarė turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas, kad šios pagal turimus įgaliojimus įvertintų visą informaciją.

D. Asanavičiūtė-Gružauskienė taip pat kreipėsi į Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) direktorių Rymantą Mockevičių, prašydama atlikti tarnybinį patikrinimą ir apklausti du VAT pareigūnus, kurie galėjo dalyvauti galimai neteisėtai organizuojant ir vykdant atranką arba turėti informacijos apie galimus pažeidimus ir piktnaudžiavimą tarnyba.

ELTA primena, kad Finansų ministerijos skelbtą Muitinės departamento generalinio direktoriaus konkursą vasarą laimėjo buvęs Aplinkos apsaugos departamento direktorės pavaduotojas M. Matulionis.

Muitinės vadovo kadencijos trukmė yra penkeri metai.

Naujo vadovo paieška pradėta po to, kai iš pareigų buvo atleistas buvęs Muitinės departamento generalinis direktorius Darius Žvironas. Jis posto neteko po to, kai buvo sulaikytas vairavęs neblaivus.

Šiame straipsnyje:
Muitinės departamentas
Muitinės departamento vadovas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų