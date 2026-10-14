Patarėjas: jokių nurodymų dėl Muitinės departamento vadovo atrankos Ruginienė nedavė

D. Asanavičiūtė-Gružauskienė savo kreipimesi prašo teisėsaugos įvertinti, ar tuometė ministrė pirmininkė I. Ruginienė davė nurodymus tuometei Finansų ministerijos vadovybei, siekdama, kad šią atranką laimėtų Mantas Matulionis.
„Ministrė jau anksčiau yra aiškiai nurodžiusi, kad jokių nurodymų dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus atrankos nedavė“, – atsakyme Eltai nurodė I. Dobrovolskas.
Vis tik, anot jo, parlamentarė turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas, kad šios pagal turimus įgaliojimus įvertintų visą informaciją.
D. Asanavičiūtė-Gružauskienė taip pat kreipėsi į Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) direktorių Rymantą Mockevičių, prašydama atlikti tarnybinį patikrinimą ir apklausti du VAT pareigūnus, kurie galėjo dalyvauti galimai neteisėtai organizuojant ir vykdant atranką arba turėti informacijos apie galimus pažeidimus ir piktnaudžiavimą tarnyba.
ELTA primena, kad Finansų ministerijos skelbtą Muitinės departamento generalinio direktoriaus konkursą vasarą laimėjo buvęs Aplinkos apsaugos departamento direktorės pavaduotojas M. Matulionis.
Muitinės vadovo kadencijos trukmė yra penkeri metai.
Naujo vadovo paieška pradėta po to, kai iš pareigų buvo atleistas buvęs Muitinės departamento generalinis direktorius Darius Žvironas. Jis posto neteko po to, kai buvo sulaikytas vairavęs neblaivus.
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