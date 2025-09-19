Paskirtoji premjerė: „aušriečiams“ pateiktas galutinis pasiūlymas

Ji vylėsi, kad kompromisas bus pasiektas.
„Nemuno aušrai“ mes viską susakėme, savo pozicijas ir galutines pozicijas, tai jie turi apsispręsti ir, na, pateikti savo atsakymą“, – penktadienį po koalicijos partnerių susitikimo Seime žurnalistams sakė I. Ruginienė.
Politikė atsisakė atskleisti, koks pasiūlymas pateiktas „aušriečiams“, nepatvirtino, kad vietoje Energetikos ministerijos jiems siūloma perimti Kultūros ministeriją.
„Jie užduotį gavo. Ir labai noriu, kad iš tikrųjų labai rimtai apsvarstytų savo frakcijoje ir pradėtų galvoti valstybiškai ir daryti kompromisus“, – pabrėžė paskirtoji premjerė.
Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius minėjo, kad problemos valdančiojoje koalicijoje kilo dėl Energetikos ministerijos.
Pagal atsakomybių pasidalijimą, ši ministerija priskirta „Nemuno aušrai“, tačiau Prezidentūra nuogąstauja, kad energetikos srities kontrolė bus sukoncentruota vienos partijos rankose, nes Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijai vadovauja „aušrietis“ Aidas Gedvilas, Audito komitetui – jo frakcijos kolega Artūras Skardžius. Dėl to Prezidentūra siekė, kad energetikos ministru liktų nepartinis Žygimantas Vaičiūnas.
„Jeigu Energetikos ministerija yra problema, tai nėra mūsų problema, o problema tai, kad na, sunkiai sekasi pateikti įvairias pavardes“, – penktadienį kalbėjo I. Ruginienė.
„Nemuno aušra“ anksčiau į šias pareigas teigė teisininko Mindaugo Jablonskio kandidatūrą, bet prezidentas Gitanas Nausėda ją atmetė dėl nuogąstavimų, jog nebus apgintas viešasis interesas.
„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė ketvirtadienį prezidentui pristatęs naujus kandidatus į energetikos ir aplinkos ministrus.
Tačiau paskirtoji premjerė penktadienį pareiškė negalinti vertinti šių kandidatūrų, nes jai jos nepateiktos.
„Man Remigijus Žemaitaitis nieko neatnešė. Kai atneš man, tada galėsime kalbėt apie pavardes“, – sakė ji.
I. Ruginienės teigimu, derybos vyksta nelengvai, ir jeigu nebus pasiektas kompromisas tarp partnerių, „galimi įvairūs ir kiti sprendimai“.
„Visi variantai yra galimi. Kaip mūsų pirmininkas kažkada yra sakęs, kad mažumos Vyriausybė irgi yra variantas“, – sakė ji.
Penktadienį Seimo pirmininko Juozo Oleko kabinete vykusiame susitikime dalyvavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ lyderiai, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai buvo pasijungę nuotoliu.
Kol kas prezidentas paskyrė 12 iš 14 ministrų. Jis atmetė „Nemuno aušros“ parinktus kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus.
Dėl to kilo įtampa valdančiojoje koalicijoje, taip pat – su Prezidentūra. Siekiant išjudinti įstrigusį procesą, ketvirtadienį su valdančiųjų lyderiais susitiko G. Nausėda, tačiau tuomet pokalbio turinio jo dalyviai nebuvo linkę išsamiai komentuoti.
Rugpjūtį sudaryta Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos koalicija Seime turi 82 narius.
