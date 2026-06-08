Pasikeitus darbotvarkei, atšauktas sostinės mero ir vidaus reikalų ministro susitikimas

„Susitikimas atšauktas dėl pasikeitusios darbotvarkės“, – BNS sakė ministerijos atstovas Mindaugas Bajarūnas.
Skelbta, kad ministras su meru turėjo aptarti migracijos politiką ir priedangų situaciją sostinėje.
Praėjusios savaitės pradžioje V. Benkunskas skelbė savo inicijuotai peticijai dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai surinkęs per 22,5 tūkst. žmonių parašų.
Meras siūlo nustatyti, kad ne ES piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei trejus metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygiu.
Politikai taip pat ketino kalbėti apie praėjusiais metais pasirašytos bendradarbiavimo sutarties dėl sostinėje esančios kritinės infrastruktūros apsaugos vystymo įgyvendinimo progresą.
Naujausi komentarai