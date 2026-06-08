 Pasikeitus darbotvarkei, atšauktas sostinės mero ir vidaus reikalų ministro susitikimas

Pasikeitus darbotvarkei, atšauktas sostinės mero ir vidaus reikalų ministro susitikimas

2026-06-08 10:00
BNS inf.

Pirmadienį turėjęs vykti vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus ir Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko susitikimas dėl migracijos bei civilinės saugos atšauktas.

Valdas Benkunskas
Valdas Benkunskas / BNS nuotr.

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„Susitikimas atšauktas dėl pasikeitusios darbotvarkės“, – BNS sakė ministerijos atstovas Mindaugas Bajarūnas.

Skelbta, kad ministras su meru turėjo aptarti migracijos politiką ir priedangų situaciją sostinėje.

Praėjusios savaitės pradžioje V. Benkunskas skelbė savo inicijuotai peticijai dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai surinkęs per 22,5 tūkst. žmonių parašų.

Meras siūlo nustatyti, kad ne ES piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei trejus metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygiu.

Politikai taip pat ketino kalbėti apie praėjusiais metais pasirašytos bendradarbiavimo sutarties dėl sostinėje esančios kritinės infrastruktūros apsaugos vystymo įgyvendinimo progresą.

Šiame straipsnyje:
Valdas Benkunskas
Vladislavas Kondratovičius
migracijos politika
civilinė sauga

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