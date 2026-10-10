Parlamente skinasi kelią siūlymas riboti nepilnamečiams „loot box“ mechanizmus vaizdo žaidimuose

Parlamentarai šią savaitę priėmė svarstyti konservatorių parengtas tokį draudimą siūlančias Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pataisas. Tolesnis svarstymas numatytas gruodžio 15 dieną.
Iniciatoriai siūlo tokius mechanizmus priskirti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančiai informacijai, nes dabar jie nepatenka į Azartinių lošimų įstatymo reguliavimo sritį.
Pasak Seimo nario konservatoriaus Mindaugo Lingės, žaidimams, kuriuose nėra „loot box“ principo, įstatymas negaliotų, tokia nuostata jiems būtų neaktuali.
„Čia kalbama tik apie tuos žaidimus, apie tas platformas, kurios turi tuos „loot box'o“ mechanizmo principus ir juos pardavinėja nepilnamečiams“, – pristatydamas pataisas plenarinių posėdžių salėje teigė parlamentaras.
Pasak jo, spręsti problemą būtina, jei nenorima užauginti nuo lošimų priklausančią kartą.
M. Lingės teigimu, 25 valstybėse atliktas tyrimas atskleidė, kad 45 proc. tėvų nežino, kas yra „loot box“ arba jo atitikmenys: „Tėvai nelabai žino, nelabai supranta ir nelabai domisi, kam leidžiami pinigai kompiuteriniuose ir telefoniniuose žaidimuose.“
Socialdemokratas Laurynas Šedvydis pabrėžė, kad tokie žaidimai kuriami kartu su psichologais, dirbančiais azartinių žaidimų srityje, ir tai daroma specialiai, nes žaidėjus siekiama „prisirišti“.
Socialdemokratę Birutę Vėsaitę domino, kas užtikrintų, kad „loot box'ų“ nepasiektų nepilnamečiai. Ji, be kita ko, siūlė palaukti, kol sprendimą šiuo klausimu priims Europos Komisija: „Kiek žinau, ruošiama direktyva, tad gal reikėtų palaukti?“
Tuo metu konservatorė Daiva Ulbinaitė pabrėžė, kad įvedusi tokį apribojimą Lietuva būtų ne pirma tai padariusi šalis.
„Mes – ne pionieriai. Belgijoje, pavyzdžiui, tokie atsitiktinio atlygio mechanizmai pripažinti apskritai neteisėtais azartiniais lošimais. Italija, Latvija, Suomija, Švedija taip pat sprendžia šią problemą“, – teigė politikė.
Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis rugsėjo viduryje yra sakęs, kad ministerija darys tyrimą dėl „loot box'ų“ problemos paplitimo.
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