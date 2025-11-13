Parlamentarų garaže – išskirtiniai automobiliai ir jų numeriai

Pavyzdžiui, Robertui Puchovičiui priklausantis „Range Rover“ puošiasi trimis trejetais – 333.
„Mano šeimoje visi vairuoja su numeriais 333. Tai kažkaip jau nuo dešimtų metų – toks net ne poreikis, o tiesiog šeimos sprendimas. Bet tikrai nėra problemų tokius numerius įsigyti“, – kalbėjo R. Puchovičius.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Socialdemokratas Arūnas Dudėnas turi prabangų „Mercedes S350“. Automobilio vertė – apie 80 tūkstančių eurų. A. Dudėno mašinos numeriuose – trys ketvertai: 444.
„Kiekvienam vairuotojui visada norisi kažkokio išskirtinesnio numerio. Čia ne tik dėl to, kad tapau Seimo nariu. Bet, tiesą sakant, dabar vis dažniau pastebiu mašinas su tais pačiais deriniais – atrodo, jų tiek daug, kad net įdomu, kodėl“, – svarstė A. Dudėnas.
„Aušrietis“ Aidas Gedvilas savo automobilį puošia septynetais, liaudyje vadinamais dalgiais. Mašinas jis perka, parduoda, bet numerį visada pasilieka.
„Gyvenu ir be tų septynetų, bet gražus derinys. Su Lietuvos vėliavėle ant numerio pakankamai dera. Pasistengsiu šiuos numerius išlaikyti“, – šypsojosi A. Gedvilas.
Seimo narė Daiva Petkevičienė pas rinkėjus važinėja prabangiu „Land Rover Defender“, kuris papuoštas trimis devynetais.
„Mano automobilis – jau senas, jam ketveri metai, tai numeriai tokie ir buvo. Jei atvirai pasakius, turbūt visą laiką turėjau devintukus, kiek esu turėjusi mašinų. Taip jau susiklostė. Gal netyčia, gal iš senų laikų. Tiesiog taip yra ir tiek“, – kalbėjo D. Petkevičienė.
„Kai kurie, matyt, nesuradę savirealizacijos registruodami projektus Seime, tai realizuoja registruodami numerius“, – ironizavo Seimo narė Agnė Širinskienė.
Tokie numeriai su vienodais skaičiais savaime neatsiranda – „Regitra“ jų už dyką nedalija. Jie kainuoja nemažai, bet parlamentarai tvirtina, kad neprisimena, jog būtų buvę brangūs.
„Prieš ketverius metus buvo. Tikrai neprisimenu ir man atrodo, kad nemokėjome, nes dar nebuvo įstatymo, leidžiančio rinktis numerius“, – aiškino D. Petkevičienė.
„Litai buvo… Ką žinau, gal 50 litų, gal kiek – bijau suklysti“, – sakė A. Gedvilas.
„Du automobiliai yra, tai gal 300 eurų kainavo – po 150 eurų vienas numeris. Tikrai nėra tokia kaina, kad negalėtume sau leisti. Vieną ar porą kartų į restoraną nenuėjome ir susitaupėme“, – tikino R. Puchovičius.
„Neilgai medžiojau tokius numerius. Kai automobilį pirkome, „Regitra“ kaip tik skelbė naujus derinius. Pirkome tiesiogiai iš „Regitros“. Nepamenu tiksliai – apie 150 ar 200 eurų kainavo“, – pasakojo A. Dudėnas.
„Regitros“ atstovai skaičiuoja, kad tokie numeriai kainuoja nemažai.
„Vieniems jie reiškia laimės numerį, kitiems – kažką kito, bet tokie numeriai kainuoja. Pavyzdžiui, su trimis devynetais ir skirtingomis raidėmis – 700 eurų“, – informavo „Regitros“ komercinių paslaugų vystymo vadovė Jolanta Laurinavičienė.
Ir šiaip tokius skaičių derinius mėgsta ne tik parlamentarai. Pasirodo, „Regitroje“ jie tiesiog šluojami.
„Pavyzdžiui, neseniai paleidome naujas numerių serijas – per pirmą vakarą žmonės užsisakė apie 600 derinių. Jie nebūtinai iš tų išskirtinių grupių. Tarkime, žmogus vardu Nojus – N O J – ir gimęs kovo 17-ą – 3 1 7, tai jam toks numeris turi prasmę. Kitam – nieko nereiškia. Žmonės susigalvoja labai įdomių derinių“, – pasakojo J. Laurinavičienė.
Jeigu norisi ne tik vienodų skaičių, bet ir numerio su savo vardu – tarkime, „DAIVA“ – toks malonumas kainuotų apie 2,5 tūkst. eurų.
