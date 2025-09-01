Parlamentarams – netikėtumai: viskas sugedo

„Viskas sugedo“, – BNS sakė iš posėdžio salės einantys parlamentarai.
Trečiadienį liko neapsvarstyti keli rezerviniai klausimai.
Seimo kanceliarijos teigimu, posėdyje neapsvarstyti klausimai bus perkelti į kitą posėdį.
Anot jos, problemos sprendžiamos.
Kitas Seimo plenarinis posėdis turėtų vykti ketvirtadienį.
Per pirmą posėdį iš Seimo pirmininko pareigų atleistas Saulius Skvernelis, naujuoju parlamento vadovu paskirtas Juozas Olekas, pristatyta dvidešimtosios Vyriausybės programos ir Seimo rudens darbų sesijos programos projektai, kt.
Vasarą plenarinių posėdžių salė remontuota – pakeistas apšvietimas, ekranai, kuriuose skelbiama informacija.
