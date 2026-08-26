 Paaiškėjo merai, kurie laiko daugiausiai grynųjų

Paaiškėjo merai, kurie laiko daugiausiai grynųjų

2026-08-26 10:28
BNS inf.

Devyni Lietuvos merai grynaisiais pinigais laiko daugiau nei 40 tūkst. eurų santaupų, daugiausiai – 521 tūkst. eurų – turi Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, trečiadienį skelbia portalas „Delfi“.

Ričardas Malinauskas (iš kairės), Živilė Pinskuvienė, Raimondas Januševičius.
Ričardas Malinauskas (iš kairės), Živilė Pinskuvienė, Raimondas Januševičius. / T. Biliūno, L. Balandžio, Šakių rajono savivaldybės nuotr./DI montažas

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Iš viso R. Malinauskas turi 611 tūkst. 769 eurus, kiek daugiau nei 90 tūkst. eurų laikomi banke.

Pasak portalo, antroje vietoje pagal grynųjų pinigų kiekį yra Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė – 2025 metais jos deklaruotų santaupų suma siekė 137 tūkst. 831 eurą, iš kurių 134 tūkst. 843 eurų – grynieji.

Trečioje vietoje – Šakių rajono meras Raimondas Januševičius, kuris turi 141 tūkst. 764 eurus. Banke jis laiko kiek daugiau nei 25 tūkst. eurų, o grynaisiais turi 116 tūkst. eurų.

Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis užima ketvirtą vietą. Iš jo turimų beveik 8 mln. eurų santaupų didžioji dalis laikoma banke, grynaisiais – 82,7 tūkst. eurų.

Toliau rikiuojasi Zarasų rajono merė Nijolė Guobienė: ji iš viso turi 110 tūkst. 679 eurus santaupų ir grynaisiais laiko didžiąją dalį – 75 tūkst. eurų, banke – 35 tūkst. 679 eurų.

Šeštoje vietoje – Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas. Iš viso jis turi 89 tūkst. 228 eurus santaupų, banke – kiek daugiau nei 28 tūkst. eurų, grynaisiais – 61 tūkst. eurų.

Toliau eilėje yra Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus, kuris iš 325 tūkst. 286 eurų santaupų banke laiko 266 tūkst. 286 eurus, o grynaisiais turi 59 tūkst. eurų.

Po jo eina Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius, turintis 90 tūkst. 386 eurus santaupų: 46 tūkst. 876 eurai laikomi banke, grynaisiais – 45 tūkst. eurų.

Devintoje vietoje – Plungės rajono meras Audrius Klišonis. Jis iš viso turi 53 tūkst. 262 eurus santaupų, iš kurių 12 tūkst. 162 laikomi banke, o grynaisiais – 41 tūkst. 100 eurų.

Pasak portalo, visi kiti Lietuvos savivaldybių merai grynaisiais laiko mažiau nei 40 tūkst. eurų.

Šiame straipsnyje:
merai
grynieji pinigai
Raimondas Januševičius
Živilė Pinskuvienė
Ričardas Malinauskas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Statybininkas
Va su šitais merais man dirbti lengviausia. Visi leidimai, sutikimai, pakeitimai, paslėpimai su jais einasi kaip iš pypkės. Na, kainuoja visa tai ir grynųjų tenka pasidaryti - bet kas gi dabar nekainuoja?
0
0
Savo \\.//
laiku paccc bieniausias buvo Kauno mieras kupčinskas,matot kokios gatvės,kiemai buvo jo "valdyme",jei žmoga būtų turėjęs pinigu Kaunas nebūtų pavirtęs Černobyliu.
0
0
Visi komentarai (2)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų