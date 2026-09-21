Paaiškėjo, kas vadovaus Druskininkų savivaldybei

Ją pirmadienį į pareigas paskyrė Druskininkų savivaldybės taryba, 20-čiai jos narių balsavus „už“. Vicemeru paskirtas tos pačios politinės jėgos atstovas Modestas Vitkauskas.
„Jūsų pritarimu nuo šiandien laikinai pradedu eiti mero pareigas. Neturiu tokios Dievo dovanos labai gražiai kalbėti, ką turi opozicija, bet keletą žodžių pasakysiu, kad neturėtumėt iliuzijų, kad kažkas keisis“, – po paskyrimo kalbėjo V. Grigorienė.
„Viskas kaip buvo, taip ir lieka. Nė dienos pertraukos. Ir druskininkiečiai turi nepajusti ne tik mūsų politikos pokyčių, bet ir nepajusti mūsų negražių šnekų, išsišokimų, kažkokių pertraukų“, – pažymėjo laikinoji savivaldybės vadovė.
Ji netiksliai citavo opozicinės „Dešinės frakcijos“ atstovo Antano Balkės pasisakymą LRT televizijai, kad „meilė Malinauskui lengvai neišblės“, perfrazuodama, jog „meilės merui taip greit neišmušit“.
„Ir aš taip sakau, tik mano stiklinė pilna, jūsų pusiau tuščia“, – nurodė V. Grigorienė.
Kaip rašė BNS, kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas. Laikinasis meras pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų.
R. Malinausko įgaliojimai panaikinti po to, kai Apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Teismas politiką pripažino kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu ir neteisėto praturtėjimo bei skyrė jam 60 tūkst. eurų baudą.
Apeliacinio teismo sprendimas įsiteisėjo iš karto, nors dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
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