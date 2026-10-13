 Olekas užsimena turįs informacijos apie Bilotaitės pasitraukimą: yla iš maišo išlenda, luktelkime

Olekas užsimena turįs informacijos apie Bilotaitės pasitraukimą: yla iš maišo išlenda, luktelkime

2026-10-13 11:16
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Seimo pirmininkas Juozas Olekas užsimena turintis daugiau informacijos apie konservatorės Agnės Bilotaitės pasitraukimą iš Seimo, bet kol informacija nėra patikrinta, todėl daugiau detalių sako nenorintis atskleisti.

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Juozas Olekas, Agnė Bilotaitė
Juozas Olekas, Agnė Bilotaitė / R. Riabovo, P. Peleckio / BNS nuotr.

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„Ne, kol kas negaliu (pasidalinti – BNS), nes tai yra informacija tiktai tokia, kuri dar turi būti patikrinta“, – Seime žurnalistams antradienį sakė J. Olekas.

„Gyvenimas patikrina paprastai visada. (...) Yla iš maišo išlenda, tai luktelkime, pažiūrėkime. Gal gal ir nieko nebus, aš tiktai pasakiau tą, ką aš vakar žinojau, tą ir šiandien žinau“, – pridūrė jis.

Parlamento vadovas pirmą kartą apie galimai turimą informaciją dėl A. Bilotaitės pasitraukimo užsiminė pirmadienį „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Lietuva tiesiogiai“.

„Kažkokią turiu (informaciją – BNS), kuri yra nepatikrinta, nenoriu ja dalintis“, – teigė Seimo pirmininkas.

Pasak J. Oleko, informaciją apie konservatorę jis gavo neoficialiai.

„Žiūrėkite, mes ne kartą turėjome abejonių dėl priežasčių dėl sveikatos pasitraukimo. Tai buvo daug kritikos, kai žmogus pasako, kad jis pasitraukė iš politikos dėl sveikatos, o kiti jį labai agresyviai puola. Tai šį kartą mes irgi turime tokį vieną tokią viešąją versiją, kurią patvirtina ir kolegos. Bet pažiūrėsime, kaip čia viskas atrodys“, – dėstė parlamento vadovas.

Seimo pirmininkas teigia pats su A. Bilotaite apie jos pasitraukimą nekalbėjęs.

Kaip rašė BNS, apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos A. Bilotaitė pranešė praėjusią savaitę, nurodžiusi, kad tokį sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Politikė teigė supratusi, kad „nebegali delsti ir turi pasirūpinti savo sveikata bei šeimos poreikiais“.

A. Bilotaitė tikino, kad, nepaisant pasitraukimo iš aktyvios politikos, liks TS-LKD nare. Politikė Seime nepertraukiamai dirbo nuo 2008 metų. 2024-aisiais į parlamentą ji išrinkta pagal konservatorių sąrašą.

Šią kadenciją A. Bilotaitė dirbo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete bei Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijoje, buvo Laikinosios moterų parlamentinės grupės pirmininkė. 2020–2024 metais ji ėjo vidaus reikalų ministrės pareigas.

Seime ją pakeis Kęstutis Masiulis.

Šiame straipsnyje:
Juozas Olekas
Agnė Bilotaitė
Seimas
pasitraukimas

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